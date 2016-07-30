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فيروس زيكا يضرب الولايات المتحدة الأمريكية

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فيروس زيكا يضرب الولايات المتحدة الأمريكية فيروس زيكا يضرب الولايات المتحدة الأمريكية
أكد حاكم ولاية فلوريدا "ريك سكوت" أن فيروس زيكا قد وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعدما تبين إصابة أربعة حالات بالعدوى عن طريق بعوض محلى.

وأعلن المحافظ - وفقًا لـ"ديلى ميل" البريطانية أن الأربع حالات تم تشخيصها باعتبارها مصابة بالعدوى التى بدأت تنشر أول خيوطها على بعد آلاف الكيلومترات فى أمريكا الجنوبية، لكن الرجل أوضح أيضا أن العدوى انتقلت عن طريق البعوض المحلى.

وأكدت كلمات المحافظ المخاوف من أن الفيروس الذى يعصف أمريكا اللاتينية هو الآن فى طريقه إلى غزو الولايات المتحدة الأمريكية.

وحتى الآن أصيب ثلاثة رجال وامرأة واحدة فقط داخل دائرة نصف قطرها ميل واحد فى شمال ميامى،
>حيث جاءت نتيجة التحاليل إيجابية لفيروس زيكا.

ووفقًا لما يقوله العلماء فإن هناك وسيلتين فقط لنقل المرض، وهما البعوض الذى يجوب المناطق الزراعية فى أمريكا وبعض المناطق الصحراوية، أما الوسيلة الأخرى التى ينتقل من خلالها المرض فهى ممارسة الجنس.

وحتى هذا التاريخ فإن كل الألف وأربعمائة شخص الذين تعرضوا للمرض فى الولايات المتحدة قد أخذوا الفيروس من خارج الولايات المتحدة، فيما عدا 14 شخصًا فقط التقطوا العدوى عن طريق ممارسة الجنس.

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