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البنتاجون: تصريحات رئيس القيادة المركزية بشأن تركيا أسىء تفسيرها

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البنتاجون: تصريحات رئيس القيادة المركزية بشأن تركيا أسىء تفسيرها البنتاجون: تصريحات رئيس القيادة المركزية بشأن تركيا أسىء تفسيرها

أرشيفية

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية “بنتاجون” اليوم السبت أن تصريحات الجنرال جوزيف فوتيل ?رئيس القيادة المركزية الأمريكية بشأن الأوضاع في تركيا أسيء تفسيرها.

ونقلت صحيفة “حريت” التركية – في نشرتها باللغة الإنجليزية عن بيتر كوك المتحدث باسم الوزارة قوله – “أي تقارير بشأن تعبير الجنرال جوزيف فوتيل عن دعمه لأي شكل من تصرفات ضباط الجيش التركي الذين اتخذوا إجراء عسكريا غير قانوني ضد التركية هي خاطئة”.

تأتي تصريحات كوك بعد انتقاد الرئيس التركي رجب طيب ارودغان الشديد لفوتيل لما نسبت له من ،أقوال بشأن احتجاز بعض الضباط الأتراك الذين تربطهم علاقات بالولايات المتحدة لدورهم في محاولة التمرد وكان فوتيل قال إن اعتقال الحكومة التركية لمخططي التمرد قد يعرقل العلاقات بين الجيشين.

وقال كوك إن الجيشين الأمريكي والتركي على اتصال على أعلى مستوى بشكل يومي, مضيفا :”لقد أدانت الولايات المتحدة مرارا محاولة التمرد الفاشلة في تركيا ونواصل الإعراب عن ،دعمنا التام لحكومة تركيا المدنية المنتخبة ديمقراطيا ومؤسسات تركيا الديمقراطية”.

ووفقا لكوك فربما كان فوتيل يشير إلى حقيقة أن الولايات المتحدة منخرطة في عمليات عسكرية الآن مع تركيا وبعض الضباط الذين تعمل الولايات المتحدة معهم لم يعدوا في مناصبهم وان هذا ربما يؤثرعلى فاعلية هذه العمليات.

ومنذ محاولة التمرد الفاشل يوم 15 يوليو أكد القادة السياسيون والعسكريون في الولايات المتحدة وتركيا لبعضهم البعض على متانة العلاقات والتعاون بين البلدين.

ومن المقرر أن يصل رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد تركيا غدا وفقا لمصادر دبلوماسية.

أ ش أ

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