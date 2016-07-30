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ضبط شخصين تخصص فى سرقة المساكن بطلخا في الدقهلية

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ضبط شخصين تخصص فى سرقة المساكن بطلخا في الدقهلية ضبط شخصين تخصص فى سرقة المساكن بطلخا في الدقهلية

مشغولات ذهبية (أرشيفية)

تمكنت مباحث مركز شرطة طلخا بالدقهلية من ضبط شخصين عقب قيامهما بسرقة كمية من المصوغات الذهبية من مسكن أحد الأشخاص، ونجحت فى إعادة المسروقات.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم السبت، إنه “تبلغ لمركز شرطة طلخا من “محمد ر.ع” بإكتشافه سرقة كمية من المصوغات الذهبية وهاتف محمول من داخل شقة والده، ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت فرق البحث إلى أن مرتكبى الوقعة كلاً من ” محمد . س . ش” سن 22 ، سبق إتهامه فى 4 قضايا ” سرقة مسكن – سلاح أبيض – بطلجة- إتلاف ” ، ومقيم بدائرة المركز و” محمود . م . إ ” سن 29 ، ومقيم بدائرة مركز شرطة شربين، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط حال تواجدهما بمدينة رأس البر ، وعثر بحوزتهما كمية من المصوغات الذهبية وزنت ( 660 ) جرام ، ومبلغ مالى (72,700 ) جنيه، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وبإرشادهما تم ضبط باقى المصوغات ، وأقرا أن المبلغ المضبوط من متحصلات السرقة .. وبعرض المصوغات المضبوطة على المبلغ تعرف عليها”.

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