جنح الدقى تقضى بانقضاء دعوى "ممدوح حمزة " ضد "اليوم السابع "

قضت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد وسكرتارية ضياء الدين صبحى، بانقضاء دعوى السب والقذف المقامة من رجل الأعمال ممدوح حمزة ضد كل من الإعلامى خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، ودندراوى الهوارى، رئيس التحرير التنفيذى بالجريدة، واعتبار المدعى تاركا الخصومة فى الدعوى المدنية.

كان المهندس ممدوح حمزة قد أقام دعوى سب وقذف، جاء فيها أن كلا من رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع" خالد صلاح، ورئيس التحرير التنفيذى والكاتب بالجريدة دندراوى الهوارى، قاما بسبه وقذفه بعد نشر عدة مقالات تحمل اسم دندراوى الهوارى.

جنح الدقى تنظر اليوم دعوى سب وقذف من محامين ضد ممدوح حمزة

>

>