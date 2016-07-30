المتهم بالشهادة الزور فى قضية "مذبحة كرداسة" يعدل شهادته أمام المحكمة

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمه جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم السبت، نظر الجلسة الثانية عشر فى إعادة محاكمة 155 متهما فى قضية اتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وبحضور مصطفى بركات ممثل النيابة العامة، وبسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد.

وبعد انتهاء المحكمة من سماع الشهود وصل شاهد الإثبات محمد عبد السلام الذى وجهت له المحكمة تهمة الشهادة الزور الجلسة الماضية، والذى قال بعد حلف اليمن، إنه تعرض للتهديد لتغير أقواله فى الجلسة الماضية، وأنه جاء جلسة اليوم لقول الحقيقة، وأنه متمسك بأقواله فى تحقيقات النيابة العامة.

وعن سؤال المحكمة للشاهد عن قوله فى تحقيقات النيابة العامة إنه أبصر المتهم محمود عبد النبى يحمل سلاح أبيض ويحاول التعدى على العميد عامر عبد المقصود، قال إنه جاء بعد وفاة العميد عامر عبد وراى المتهم محمود يحمل سلاح أبيض، ورأى المتهم "شحات" يحمل سلاحا أبيض "مطواة" ملطخة بالدماء.

كانت النيابة العامة قد أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم في اغسطس 2013 بالاشتراك وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتقدم 155 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

أقوال الشاهد الأول بـ"مذبحة كرداسة" أمام المحكمة: كنت نايم ومشوفتش حاجة