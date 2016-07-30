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تغريم 5 متهمين 10 آلاف جنيه لاتهامهم بالتظاهر دون تصريح بإمبابة

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تغريم 5 متهمين 10 آلاف جنيه لاتهامهم بالتظاهر دون تصريح بإمبابة تغريم 5 متهمين 10 آلاف جنيه لاتهامهم بالتظاهر دون تصريح بإمبابة
قضت الدائرة 21 إرهاب اليوم السبت، برئاسة أحمد عبد المجيد، وسكرتارية سعيد موسى، بتغريم 5 متهمين 10 آلاف جنيه لكل منهم لاتهامهم بالتظاهر بدون تصريح، والإخلال بالأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر بمنطقة إمبابة.

وجاء فى تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين قد تظاهروا بمنطقة إمبابة بالمخالفة للقانون، يوم 15 أبريل الماضى بمنطقة إمبابة، والتحريض على العنف وتكدير الأمن والسلم العام.

والمتهمون هم عبد المؤمن محمد، وأسامة حلمى نور الدين، ومصطفى خير محمد، ومحمد عبد المحسن عبد العال، وعمرو حسن عبد العزيز.

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