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مباحث الأموال العامة تضبط متهما يتاجر فى النقد الأجنبى بالغربية

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مباحث الأموال العامة تضبط متهما يتاجر فى النقد الأجنبى بالغربية مباحث الأموال العامة تضبط متهما يتاجر فى النقد الأجنبى بالغربية
تمكنت مباحث الأموال العامة اليوم، السبت، من ضبط أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام "محمد.ع.ب"، مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مستغلاً مكان مجاور لمقر شركة صرافة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن من ضبط المتهم أثناء تعامله مع شخصين – ضُبط بحوزتهما مبالغ مالية من العملات الأجنبية - وبتفتيشه عثر معه على مبلغ مالى بالجنيه المصرى، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وما أكدته المعلومات والتحريات وأن العملة الوطنية المضبوطة بحيازته من حصيلة نشاطه الإجرامى بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، واعترف الشخصين المضبوطين برفقة المتهم بقيامهم بتغيير العملات الأجنبية منه بأسعار السوق السوداء.

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