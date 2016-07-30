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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا مغبرا بوجه عام وحارا على معظم المناطق ويكون غائما جزئياً على المناطق الشرقية والجنوبية مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية بعد الظهر والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية خاصة على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 12 - 22 كم/ساعة خلال الليل والصباح الباكر وتكون خلال النهار شمالية غربية - شمالية شرقية / 20 - 32 كم/ساعة بوجه عام تصل 36 كم/ساعة أحياناً.

البحر .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين وثلاث أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى اربع وخمس أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الحادية عشرة و 53 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة العاشرة و 58 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الرابعة و 30 دقيقة مساء .
>                             درجات الحرارة            نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    44      33              60       20 .
> دبي                        43      33              60       25 .
> الشارقة                   43      31              65       30.
> عجمان                    43      32              65       25.
> أم القيوين                44       31             60        30 .
> رأس الخيمة             44       31             60        30 .
> الفجيرة                   35       30             85       60.
> العين                     44       32              60       20 .
> ليوا                       46      31               65       20 .
> الرويس                  43      32               70       25 .
> السلع                    43       32               75       30.
> دلما                      40      34               70       35 .
> طنب الصغرى          39      34               80       45 .
> طنب الكبرى            39      34               80       45 .
> أبوموسى               38       34               80       40.
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