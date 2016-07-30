إغلاق باب التنسيق للمرحلة الأولى بعد غد الاثنين وإعلان النتيجة خلال 3 أيام

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أشرف الشيحي أن نتيجة تنسيق المرحلة الأولي سيتم إعلانها خلال 3 أيام من إغلاق باب التنسيق المقرر بعد غد الاثنين.

وصرح الوزير، عقب تفقده مكتب تنسيق القبول بالمعمل الالكتروني بكلية الهندسة جامعة القاهرة، اليوم السبت بأن للطلاب المصريين فى الداخل والخارج نفس الحقوق بالالتحاق بالجامعات والمعاهد وفقا للقوانين والاجراءات المتبعة.

وفى هذا السياق، أعلن الشيحي بدء تلقي طلبات طلاب شهادات الثانوية العربية الأسبوع المقبل حيث إنهم قد اشتكوا من دخولهم الدراسة متأخرين بالتزامن مع الشهادات الأجنبية وعدم استطاعتهم الالتحاق ببدء الدراسة.

وأشار إلى أنه ييتم استقبال طلبات الشهادات الأجنبية بشهر سبتمبر كما هو متعارف عليه سنويا.

وأشار الشيحى إلى توفير أماكن إضافية على الفور داخل الجامعات حال وجود كثافة من الطلاب خلال الفترة المقبلة من أجل تيسير الأمور عليهم.

> ونوه إلى أن درجات الحافز الرياضى لطلاب الثانوية العامة معتمدة من وزارة التربية والتعليم دون اى تدخل من التعليم العالى،وعلى الطلاب الحاصلين عليها التقدم بها قبل إعلان النتيجة.

وناشد الشيحى الطلاب وأولياء الأمور بالتقدم بالرغبات وفقا للمواعيد المعلنة مسبقا، موضحا أن العام الحالى تم رفع عدد الرغبات إلى 60 رغبة بدلا من 48 بناء على رغبة الطلاب في السنوات السابقة.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء جامعات جديدة وفقا للقواعد وجميعها خارج القاهرة.

أ ش أ