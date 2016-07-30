تقرير في الجول - بعد نهاية يورو الشباب.. 6 أسماء تستحق المُتابعة

انتهت منذ أيام قليلة بطولة أمم أوروبا للشباب أقل من 20 عامًا والتي أُقيمت في ألمانيا في الفترة من 11 إلى 24 يوليو. ويقدم FilGoal.com تقريرا عن أبرز 6 مواهب ظهرت في البطولة.

وتُوجت فرنسا بالبطولة التي أُقيمت مبارياتها في 9 مُدن ألمانية، وذلك بعد أداء قوي للغاية في جميع مباريات البطولة.

وعلى الرغم من البداية غير مُوفقة بالهزيمة أمام إنجلترا بهدفين مقابل هدف، إلا أن الديوك الشابة استفاقت في المباريات التالية، فانتصروا على كرواتيا بهدفين نظيفين واكتسحوا هولندا بنتيجة 5-1، ليتأهلوا إلى نصف النهائي ويتفوقوا على البرتغال بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليكون ذلك الفوز بمثابة رد اعتبار لمنتخب فرنسا الأول الذي خسر أمام البرتغال قبل أسابيع قليلة في نهائي يورو 2016.

وفي المباراة النهائية، قدمت فرنسا عرضًا قويًا وهدمت الجدران الإيطالية برباعية نظيفة، لتُتوج الأداء المميز بلقب البطولة للمرة الثامنة في تاريخها.

تلك البطولة يتأهل عنها 5 فرق إلى كأس العالم للشباب 2017 التي ستُقام في كوريا الجنوبية في الصيف القادم. أربعة فرق تأهلت إلى نصف النهائي وهي فرنسا – إيطاليا – إنجلترا – البرتغال، بالإضافة إلى فريق خامس من مواجهة فاصلة بين أصحاب المركز الثالث في المجموعتين التمهيديتين، وقد جمعت المواجهة ألمانيا مع هولندا وانتصرت ألمانيا بركلات الجزاء بعد التعادل 3-3.

بطولات فئة الشباب دائمًا ما تكون فرصة لمُتابعة بعض المواهب الصاعدة. بعض الأسماء قد تكون معروفة مع أنديتها، ولكن أسماء أُخرى تبرز بقوة بشكل مفاجئ خلال تلك البطولات وتجذب الأنظار.

يُقدم لكم هذا التقرير أبرز 6 أسماء ظهرت بمستوى مميز خلال البطولة. أسماء قد نراها في المُستقبل القريب بارزة بقوة على مستوى الأندية والمنتخبات الأولى.

وما زالت هناك فرصة للظهور بشكل مميز لهذه المواهب أو غيرها في كوريا الجنوبية 2017.

1- جين كيفن أوجوستين – فرنسا

موهبة باريس سان جيرمان الهجومية الصاعدة الذي قدم أداءً بارزًا للغاية خلال البطولة، وسجل 6 أهداف ليًصبح هدافًا للبطولة مُعادلًا الرقم التهديفي التاريخي خلال بطولة واحدة مع الألماني ديفي سيلكي في نسخة 2014، والأسباني ألفارو موراتا في 2011. وكل ذلك كان كفيلًا لتتويج صاحب الـ19 ربيعًا بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

من يتابع فريق باريس سان جيرمان يعرف أوجوستين جيدًا، والذي شارك في 17 مباراة في الموسم الماضي في مختلف البطولات وسجل هدفًا واحدًا. ومع رحيل زلاتان إبراهيموفيتش وقدوم المدير الفني الجديد يوناي إيمري واعتماده على بعض الأسماء غير مألوفة، فقد يتم استغلال توهج الشاب الفرنسي بالشكل الأفضل في الموسم القادمة كأحد بدلاء لإدينسون كافاني.

هدف رائع لأوجوستين في نهائي البطولة أمام إيطاليا:

2- كيليان مبابي – فرنسا

حالة مُشابهة تمامًا لأوجوستين، حيث شكلا سويًا ثُنائيًا قويًا للغاية خلال البطولة. ولكن مبابي كان أقل تهديفًا من رفيقه، حيث سجل 5 أهداف فقط ليُصبح ثاني هدافي البطولة. 11 هدفًا مُقسمة على الزميلين خلال 5 مباريات فقط بالتأكيد رقم رائع.

مبابي موهبة أُخرى صاعدة قد تتوهج بقوة في الدوري الفرنسي في الموسم المقبل، حيث شارك مع موناكو في 13 مباراة خلال الموسم الماضي وسجل هدفًا واحدًا. وقد تكون فرصته سانحة للتألق مع رحيل البلجيكي ميشي باتشواي عن الفريق، واتجاه المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم الدائم للاعتماد على الأسماء الشابة.

أبرز مهارات مبابي خلال الموسم الماضي:

3- فريدريكو دي ماركو – إيطاليا

ظهير أيسر منتخب شباب إيطاليا ونادي إنتر ميلان الذي قدم مستويات مميزة ساهمت في تأهل شباب الأتزوري للمباراة النهائية قبل الانهيار أمام الديوك.

وعلى الرغم من كونه لاعب صاحب واجبات دفاعية، إلا أنه كان الهداف الأول لفريقه في البطولة لتميزه في الركلات الثابتة وتسجيله لـ 4 أهداف -3 منهم من علامة الجزاء وهدف من ركلة ثابتة-، وذلك من أصل 5 أهداف سجلها الأتزوري طوال البطولة.

دي ماركو -18 عامًا- في الأساس لاعب في صفوف إنتر ميلان، ولكنه خرج الموسم الماضي على سبيل الإعارة لفريق أسكولي في الدرجة الثانية ولعب معهم 15 مباراة، وفي الموسم القادم سيكون أمامه فرصة للظهور بشكل أقوى مع فريق إمبولي الذي سيلعب له مُعارًا كذلك.

هدف رائع من ركلة ثابتة أمام إنجلترا:

4- دومينيك سولانكي – إنجلترا

المُهاجم الإنجليزي الشاب قدم ثُنائيًا مميزًا مع عيسى براون، وسجل كلُ منهما هدفين خلال البطولة.

صاحب الـ 18 عامًا ربما يكون له فرصة للظهور بشكل أكبر ضمن تشكيلة أنطونيو كونتي مع ناديه تشيلسي، حيث سيعود للنادي اللندني بعد موسم قضاه مُعارًا مع فريق فيتيسه آرنهايم الهولندي مشاركًا في 26 مباراة ومُسجلًا 7 أهداف.

ما يحتاجه الشاب الصغير فقط هو الإجتهاد في التدريبات، وربما قد يشارك في بعض المباريات التي تثقل من خبراته في هذا السن المبكر مع فريق بحجم البلوز.

مهارات سولانكي مع فيتيس آرنهايم الموسم الماضي:

5- فيليب أوكس – ألمانيا

لم يقدم شباب المانشافت أداءً كبيرًا خلال البطولة، واقتنصوا البطاقة الأخيرة للصعود لمونديال كوريا الجنوبية بصعوبة بالغة بعد مباراة فاصلة أمام هولندا، ولكن فيليب أوكس رُبما كان بارقة الأمل الوحيدة.

أوكس -18 عامًا- والذي يلعب في مركز الجناح قدم مستوى مميزا خلال 4 مباريات خاضتها ألمانيا، وكان أفضل أداء له على الإطلاق في مباراة البرتغال التي خسرها المانشافت بنتيجة 4-3، حيث سجل أوكس ثلاثة أهداف –هاتريك- في هذه المباراة.

أوكس ظهر في الموسم الماضي مع الفريق الأول لهوفنهايم في مباريات قليلة، وكان ظهوره الأول في أغسطس 2015 أمام شتوتجارت في المباراة التي خسرها الفريق 1-2. ولكن ربما بعد الظهور الطيب في يورو الشباب، قد يكون جزءً من مشروع المدير الفني الشاب جوليان نجيلسمان مع فريق هوفنهايم.

6- ديوجو جونكالفيز – البرتغال

يبدو أن مستقبل بطل يورو 2016 قد يكون بخير مع العديد من المواهب الصاعدة.

فلاعب نادي بنفيكا الشاب قدم أداءً مُميزًا في مركز صانع الألعاب مع البرتغال، ليساهم في تأهل الفريق إلى نصف نهائي البطولة وإلى كأس العالم.

لم يسجل اللاعب أي أهداف، لكنه كان بمثابة المحرك الذي يدور حوله الفريق خاصة مع اعتماد البرتغال على الهجمات المرتدة، والتي كانت تتم دومًا عن طريق هذا اللاعب.

ويُعد صاحب الـ 19 عامًا من ناشئي بنفيكا ولكنه على صعيد الفريق الأول لم يشارك إلا مع الفريق الرديف، كما شارك مع فريق بنفيكا في دوري أبطال أوروبا للشباب في العام الماضي.

مع رحيل عدد من اللاعبين عن بنفيكا، قد يتم تصعيد ديوجو إلى الفريق الأول وقد يحصل على الفرصة المناسبة خلال السنوات القليلة القادمة.

مهارات اللاعب مع فريق بنفيكا الرديف وفريق الشباب الموسم الماضي: