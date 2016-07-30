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إيران: سوريا وفلسطين واليمن عمق استراتيجى لطهران

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إيران: سوريا وفلسطين واليمن عمق استراتيجى لطهران إيران: سوريا وفلسطين واليمن عمق استراتيجى لطهران
أكد ممثل المرشد الأعلى الإيرانى فى الحرس الثورى آية الله على سعيدى، أن لإيران 3 خطوط حمراء فى سوريا، هى وحدة سوريا، وبقاء بشار الأسد، والدفاع عن مراقد أهل البيت.

واعتبر "سعيدى"، فى كلمة ألقاها أمس أثناء مراسم تأبين رفاة إيرانيين سقطوا فى سوريا، أن سوريا وفلسطين واليمن عمق استراتيجى لإيران، مشيراً إلى أن قدرة إيران الصاروخية قدرة للإسلام.

ولفت ممثل المرشد الأعلى فى الحرس الثورى إلى أن إيران لديها أيضاً 3 خطوط حمراء فى العراق، وهى وحدة العراق، وحكم الأغلبية، والدفاع عن العتبات المقدسة لأهل البيت.

وأوضح "سعيدى" أن الثورة الإسلامية والقائد والشعب الإيرانى فى مواجهة مع جبهة الاستكبار العالمى المكونة من أمريكا وأوروبا والرجعية العربية، مؤكداً ضرورة توخى اليقظة والحذر حيال مؤامرات الأعداء.

وأشار "سعيدى" إلى أن الولايات المتحدة لم تغير مطلقاً من هدفها فى الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية، ولكن اختلفت تكتيكاتها، موضحاً أن واشنطن كانت تريد تقسيم سوريا وفصلها عن محور المقاومة، وإبعادها عن إيران ولبنان وفلسطين.

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