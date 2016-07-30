المتحدث باسم الحكومة البريطانية: السعودية لها دور كبير فى مكافحة الإرهاب

قال إدوين سموال، المتحدث باسم الحكومة البريطانية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن السعودية عانت بدورها فى الآونة الأخيرة من العديد من الهجمات الإرهابية التى استهدفت حتى الأماكن المقدسة ودور العبادة، مؤكدا أن المملكة تلعب دوراً مهماً فى مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابى.

وأضاف سموال لصحيفة (عكاظ)، أن للمملكة دور مهم فى الجهود الدولية لمواجهة التهديد الذى يشكله تنظيم داعش الإرهابى، فالمملكة لم تشارك فى ضربات التحالف فحسب بل كانت أيضاً فى قلب الجهود الدولية لوقف تمويل الإرهاب، إضافة إلى جهودها المستمرة للتأكيد أن هذا التنظيم الإرهابى لا يمثل مبادئ الدين الإسلامى بأى شكل من الأشكال.

وأوضح أن الحرب على الإرهاب يجب أن تكون عسكرية وفكرية فى الوقت ذاته فالعمليات الإرهابية هى نتيجة لتسميم عقول الشباب بأفكار شيطانية تجعلهم يقتلون الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال، علينا أن نواجه التطرف بكل أشكاله فهو من يغذى الإرهاب وينشر الكراهية ويدفع بالشباب لارتكاب أبشع أعمال العنف.

وتابع المتحدث باسم الحكومة البريطانية: "علينا أن نتقبل أن الحرب على الإرهاب ستكون طويلة، وأن بربرية الإرهابيين ووحشيتهم لا حدود لها ولكننا سنخوض هذه الحرب بكل عزم وثبات وسننتصر فى النهاية".

وأوضح سموال أن "الإرهاب صنيعة جماعات من المتطرفين والمتشددين تريد أن تفرض فكرها على العالم وأن تبسط نفوذها فى جميع أنحائه، والإرهاب هو كذلك صنيعة أنظمة مثل نظام الأسد، فالإرهاب يتغذى من مثل هذه الأعمال التى تساعده فى جذب المزيد من الشباب الذى يعانى من الظلم والاضطهاد خصوصا فى سوريا".

وحول الدور الإيرانى فى المنطقة قال سموال: "نحن نشارك دول المنطقة مخاوفها إزاء تدخلات إيران فى شؤونها وعلينا أن نبقى حذرين إزاء رعاية إيران للإرهاب فى المنطقة، يقلقنا كذلك دعم إيران للحوثيين بما فى ذلك الأنباء عن قيام إيران بنقل أسلحة لليمن ما يعارض قرار مجلس الأمن 2216".

ولفت إلى أن إيران لديها مصالح تريد أن تدافع عنها، ولكنه من غير المشروع أن تتدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى أو أن ترعى أعمال العنف فى المنطقة.

- سعد الحريرى لـ"نصر الله": السعودية تاج مرصع بالخيرات وعنوان لن ينكسر

>