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64 ألف أفريقى دخلوا اليمن بصورة غير شرعية منذ بداية العام الحالى

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64 ألف أفريقى دخلوا اليمن بصورة غير شرعية منذ بداية العام الحالى 64 ألف أفريقى دخلوا اليمن بصورة غير شرعية منذ بداية العام الحالى
قال اللواء حسين عرب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمنى أن أكثر من 64 ألف لاجئ أفريقى وصلوا إلى الأراضى اليمنية عبر البحر وبطرق غير مشروعة من أول العام الحالى وحتى شهر يوليو الحالى، وأوضح عرب فى اجتماعه اليوم فى عدن وفد مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة بعدن برئاسة عائشة محمد سعيد القائم بأعمال مدير المفوضية أن من بين الافارقة الذين وصلوا اليمن 10 آلاف صومالى والباقى أثيوبيين .

وأعرب وزير الداخلية عن قلق اليمنية إزاء هذه الاعداد الكبيرة ومخاوفها من أن تستغلهم الميليشيات الانقلابية فى الاعمال الإرهابية والأعمال غير المشروعة الأخرى، وأطلع مسئولو المنظمة وزير الداخلية على نشاط المفوضية فى استقبال وتسجيل ومساعدة اللاجئين وطالبى اللجوء عبر مراكز الاستقبال المتواجدة فى مدينة ميفعة بشبوه وباب المندب بالحديدة بالإضافة إلى نشاط المفوضية والخدمات التى تقدمها للاجئين الصومال فى معسكر خرز بلحج.

وأشاد عرب بالجهود التى تبذلها المفوضية السامية لشئون اللاجئين فى اليمن وخاصة مكتبها بعدن .. وأكد ضرورة ان تتحمل المفوضية السامية مسئوليتها الكاملة فى نقل كافة اللاجئين إلى معسكر خرز وعدم تركهم فى مراكز النزول بدون رقابة لكون الكثير منهم يدخل الأراضى اليمنية عن طريق التهريب عبر البحر مستغلين اوضاع البلد الحالية، وابدى وزير الداخلية استعداد الحكومة تسهيل مهام وعمل المفوضية لإنجاح مهمتها الإنسانية.. مؤكدا ضرورة التنسيق بين المنظمات الدولية العاملة فى قضايا اللاجئين والجهات الحكومية بهدف الحد من تدفق اللاجئين الافارقة إلى الأراضى اليمنية.

وأهاب عرب السلطات المحلية فى محافظات الشريط الساحلى لليمن على ضرورة تشديد الاجراءات الأمنية فى السواحل اليمنية لمنع تدفق المزيد من الأفارقة إلى الأراضى اليمنية بطرق غير مشروعة
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مصر 365

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