عريف شرطة يعيد سيارة نقل مسروقة لمالكها بعد مطاردة السارق فى الغردقة

نجح عريف شرطة من قوة قسم شرطة رأس غارب بالسويس، فى إعادة سيارة مسروقة بعد مطاردته للجانى وضبطه.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا من سائق بإحدى الشركات بمدينة الغردقة، بقيام أحد الأشخاص بسرقة السيارة قيادته رقم (ط.ر.ب 4574) نقل البحر الأحمر أثناء توقفها وبها مفاتيح القيادة بطريق الكورنيش أمام أحد فروع الشركة.

أخطرت الأجهزة الأمنية جميع الأكمنة والخدمات الأمنية والمرورية على مستوى المدينة لسرعة ضبط السيارة، ومن خلال ذلك تمكن عريف الشرطة عبدالوهاب محمد عبدالوهاب من قوة قسم شرطة رأس غارب من ضبط السيارة المُبلغ بسرقتها ومستقلها؛ وذلك بشارع النصر دائرة قسم شرطة ثان الغردقة.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة الترحيلات "لورى" التابعة لقسم شرطة رأس غارب قيادة عريف الشرطة المذكور، عقب عرض بعض المتهمين على محكمة الغردقة الجزئية، سمع عن طريق الجهاز اللاسلكى بالسيارة إخطار غرفة عمليات النجدة بسرقة السيارة المذكورة، وأثناء المرور بشارع كنيسة الأنبا شنودة، فوجئ بمرورها بجواره بالسيارة قيادته، فطار السيارة ولحق بها بميدان الدهار وتمكن من ضبط قائدها "عز . ع . أ" 25 سنة، سبق اتهامه فى قضيتى سرقة؛ حيث اصطحب المتهم والسيارة المضبوطة لديوان القسم.

وبمواجهة المتهم المذكور، اعترف بواقعة سرقة السيارة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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