مفاجأة.. البامية تقلل نمو الأورام السرطانية فى الثدى بنسبة 63%

البامية من الخضروات الشعبية فى جنوب الولايات المتحدة، وتزرع أيضاً فى أجزاء من أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبى، وأمريكا الجنوبية.

وتسمى البامية بالقرون الخضراء الصغيرة أو "صوابع الست" وتحتوى على مادة فريدة من نوعها وتوجد داخلها بذور صالحة للأكل صغيرة.

وفى هذا السياق، كشف تقرير حديث نشر مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”، أن البامية غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف التى تجعلها تهاجم خلايا السرطان الشرسة.

إذ وجدت دراسة علمية حديثة أن البامية تحتوى على "اللكتين" وهو نوع من البروتين الموجود فى البامية والفاصوليا والفول السودانى والحبوب.

وقد استخدم "اللكتين" لعلاج سرطان الثدى، والذى يخفض من نمو الخلايا السرطانية بنسبة 63% وقتلت 72% من الخلايا السرطانية البشرية.

وأضاف الباحثون أن النساء الذين لا يتناولون ما يكفى من حمض الفوليك هن فى خطر أعلى لسرطان الثدى، وسرطان عنق الرحم والبنكرياس والرئة، وأنواع أخرى من السرطان.

إذا كنت مريض سكر.. 3 أسباب تجعل البامية خيارك الأول على مائدة الإفطار

>

وصفة منزلية من البامية لعلاج السكر والكلى والربو

>