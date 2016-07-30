تعرف على السبب وراء أصوات الجسم.. صفير الأنف وضوضاء المعدة

قد تصدر بعض الأصوات من الجسم سواء من المعدة أو الحلق أو الأنف، وقد تكون هذه الأصوات طبيعية ناتجة عن بعض العوامل فى الجسم.

وفى هذا الإطار ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن هناك ضوضاء طبيعية تصدر من الجسم، على سبيل المثال ضوضاء المعدة، فيحدث ذلك نتيجة التعرض للإجهاد فإنه يؤثر على عضلات المعدة، وأيضا سماع ضوضاء من ركبتيك فى كل مرة تنحنى فهذه الأصوات طبيعية ولا تدعو للقلق، لكن إذا كان هناك تورم أو ألم يجب استشارة الطبيب.

وتابع أن فى بعض الأحيان يمكنك سماع تصفير عالٍ من الأنف، ويحدث هذا عادة عندما يكون هناك انسداد فى الأنف وبمجرد أن يتم علاج الانسداد يختفى الصوت وتكون بخير، أما فى بعض الحالات الأخرى من الممكن أن يكون هذا التصفير بالأنف ناتج عن انحراف الحاجز الأنفى، وبالتالى إذا كنت تسمع الصفير باستمرار على مدى فترة طويلة من الزمن فيجب الذهاب إلى أخصائى الأنف والحنجرة.

وحسب التقرير أن فى الغالب يحدث صوت غرغرة فى الحلق، ويرجع ذلك عند دخول هواء زائد إلى المعدة، ويحدث عند تناول الطعام بسرعة كبيرة أو شرب المشروبات الغازية فيتم ابتلاع الهواء ويظهر على شكل غرغرة أو تجشؤ، وهذا عادة يحدث مرة كل فترة، لكن إذا زاد أكثر من مرة، فمن الأفضل استشارة الطبيب للتعرف على المشكلة.

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