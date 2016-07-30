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أمراض السرطان عمرها 1.7 مليون عام

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أمراض السرطان عمرها 1.7 مليون عام أمراض السرطان عمرها 1.7 مليون عام

اكتشف العلماء ورماً خبيثاً بعظام قدم إنسان توفي قبل 1.7 مليون عام في جنوب أفريقيا.

ورم سرطاني في عظم إنسان (أرشيفية)

وقالت جامعة ويتوترسراند في جوهانسبورج يوم أمس الجمعة، إن هذا يعد إلى حد كبير أقدم دليل على أول إصابة بشرية بالسرطان في العالم.

وقال رئيس فريق البحث إدوارد أوديس الذي نشرت دراسته يوم الخميس: “يميل الطب الحديث إلى اعتبار السرطان والأمراض التي تصيب البشر أمراضاً تنجم عن طرائق الحياة المعاصرة والبيئة الضارة”، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

ووثقت دراسة أخرى نشرت في مجلة العلوم بجنوب أفريقيا “ساوث أفريكان جورنال أوف ساينس” وجود ورم حميد في العمود الفقري لأحد شباب الإنسان البدائي “أوسترالوبيثيكوس سيديبا” عاش قبل مليوني عام.

وقال لي بيرجر الذي شارك في كلتا الدراستين “إن تاريخ هذه الأنواع من الأورام وأمراض السرطان معقد بشكل أكثر مما كان يعتقد من قبل”.

وكان أقدم دليل على الإصابة البشرية بالأورام هو ما اكتشف لدى إنسان “نياندرتال” قبل حوالي 120 ألف عام.

واستخدم كلا الفريقين البحثيين أحدث تكنولوجيا الحواسيب للتعامل مع الأورام، وهي تكنولوجيا تسعى إلى استعادة التصور عن الأمراض بصورة تامة.

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