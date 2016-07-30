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تعرفت إليه عبر الإنترنت.. فقطع رأسها بأول لقاء

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تعرفت إليه عبر الإنترنت.. فقطع رأسها بأول لقاء تعرفت إليه عبر الإنترنت.. فقطع رأسها بأول لقاء

قطع رأس روسية على يد رجل تعرفت عليه عبر الإنترنت (دايلي ميل)

عثرت الشرطة في روسيا على جثة فتاة عشرينية قتلت بشكل وحشي وقطع رأسها على يد رجل تعرفت إليه عبر الإنترنت، ونفذ جريمته البشعة في أول لقاء بينهما.

وذكرت وسائل إعلام محلية روسية أن كريستينا ميدفيديفا (22 عاماً) كانت تبحث عن شريك حياتها على أحد مواقع التعارف عبر الإنترنت، وتم العثور على جثتها المشوهة على شاطىء بحيرة، بالقرب من منطقة سكنية على مشارف إيكاترينبرغ رابع مدينة من حيث المساحة في روسيا، بحسب موقع “24″ الإماراتي.

وقالت الشرطة إن رأس كريستينا كان مقطوعاً بشكل كامل تقريباً، وتم اكتشاف جثتها يوم 24 يوليو (تموز) الجاري، أي بعد ثلاثة أيام من آخر مرة شوهدت فيها على الإنترنت، بحسب ما ذكرت صحيفة دايلي ميل البريطانية.

وأشارت التحقيقات إلى عدم وجود أي دليل على تعرض الفتاة للاغتصاب، ولم تفصح الشرطة إن كانت تمكنت من تتبع آثار الفاعل عن طريق الرسائل المتبادلة بينه وبين الضحية عبر موقع التعارف.

وسلطت وسائل الإعلام في روسيا الضوء على هذه الحادثة المأساوية، في محاولة للتأكيد على ضرورة توخي النساء الحذر عند استخدام مواقع التعارف على الإنترنت.

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