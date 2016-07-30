جواهر القاسمي: الإمارات صديقة المرأة إنسانياً وتنموياً واقتصادياً

أكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة " نماء " للارتقاء بالمرأة المؤسس والرئيس الفخري لمجلس سيدات أعمال الشارقة.. أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات ومنذ عهد مؤسس دولة الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أولت المرأة كل رعايتها واهتمامها وفتحت لها المجال واسعا لتشارك شقيقها الرجل في مسيرة التنمية الوطنية.. مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية وظفت هذا الدعم في صقل قدراتها ومهاراتها وتعزيز مشاركتها الفاعلة بدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال افتتاح سموها ملتقى الشارقة لسيدات الأعمال في المملكة المتحدة الذي نظمته مؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة والمنتدى العربي الدولي للمرأة في نادي أوتوموبيل الملكي بلندن بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين رائدات الأعمال في الشارقة والمملكة المتحدة بمشاركة أكثر من 200 سيدة أعمال من الجانبين.

وقالت سموها " فخورون اليوم ونحن نمثل دولة الإمارات في مختلف المحافل الدولية.. هذه الدولة التي عمل قادتها وما زالوا للوصول بالمرأة الإماراتية إلى القمة بين سيدات ورجال العالم كافة وأيضا قدموا الدعم لكل إمرأة وطأت أرض الدولة فغدت الإمارات صديقة المرأة إنسانيا وتنمويا واقتصاديا ومثالا يحتذى به لما يجب أن تكون عليه المرأة في كافة أنحاء العالم".

وأضافت سموها " لقد استمرت الإمارات بقول وفعل قادتها تؤكد وتبرهن دوما على تميزها في دعم وتمكين المرأة في كافة المجالات وذلك من منطلق الإيمان بالدور الكبير الذي تلعبه وإسهامها الفاعل في تنمية المجتمعات.. فالمرأة هي شريك أساسي في عملية بناء الدولة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .. وسنظل نعمل على توفير كل ما من شأنه أن يعزز من مشاركتها في الحياة العامة لتحقيق مزيد من النجاحات التي تضاف إلى سجل إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة".

وقالت سمو الشيخة جواهر القاسمي.. " في مؤسسة نماء نسعى إلى تنمية قدرات المرأة والارتقاء بإنجازاتها ومواصلة المسيرة التي بدأتها الإمارات برؤية وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة - أم الامارات - التي أثمرت نتائج نراها جلية في كافة الفتيات والسيدات الإماراتيات اللواتي حملن على عاتقهن مسؤولية النهوض بمجتمعهن فكان منهن المربية والمعلمة والطبيبة والمهنية وسيدة الأعمال والوزيرة ورئيسة للمجلس الوطني الاتحادي.. وبفضل ذلك باتت المرأة الإماراتية تمتلك من الطموح والقدرة على إبراز إبداعاتها ما يجعلها تتحدى أي عقبة لتواصل تقدمها في مكانتها التي تستحق والتي أراد لها قادتنا في الإمارات أن تكون فيها وعلى قمتها عالميا".

ووجهت سموها الدعوة إلى رائدات الأعمال البريطانيات للوقوف على تجربة الشارقة الرائدة في دعم وتمكين المرأة اقتصاديا ومهنيا والتعرف على الجهود التي تبذلها الإمارة في سبيل الارتقاء بالمرأة في القطاع الاقتصادي.. وقالت " توفر إمارة الشارقة فرص أعمال ومزايا استثمارية متميزة كما أن البيئة التشريعية الداعمة والصديقة للمرأة جعلت من الشارقة وجهة مستقطبة لسيدات الأعمال من مختلف أنحاء العالم ونؤكد أن الفرصة ستكون مواتية أمام سيدات الأعمال البريطانيات للدخول في شراكات استراتيجية تنموية مع سيدات أعمال الشارقة لإطلاق مشاريع تنموية مشتركة مفيدة للجانبين".

حضر فعاليات الملتقى كل من سعادة أميرة بن كرم نائبة رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة وعلياء المزروعي حرم سفير دولة الإمارات في المملكة المتحدة وهيفاء كيلاني المؤسسة والرئيسة للمنتدى العربي الدولي للمرأة والدكتورة أفنان الشعيبي الأمينة العامة والرئيسة التنفيذية لغرفة التجارة العربية البريطانية ونورة النومان رئيسة المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر القاسمي وعضوات مجلس سيدات أعمال الشارقة وأكثر من 200 سيدة أعمال رائدات في مختلف القطاعات من دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

وتضمن الملتقى الذي يقام للعام الثاني على التوالي جلستي نقاش تناولتا سبل تمكين المرأة وتعزيز دورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية أدراتهما السيدة رانيا رزق المستشار العام ونائب رئيس شركة بيبسي كولا العالمية في مناطق آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وشارك في تقديمها 8 سيدات الأعمال من الشارقة.