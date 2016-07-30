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لمريض السكر.. تعرف على أفضل وأسوأ أطعمة على صحتك

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لمريض السكر.. تعرف على أفضل وأسوأ أطعمة على صحتك لمريض السكر.. تعرف على أفضل وأسوأ أطعمة على صحتك
مرض السكر من المشاكل الصحية التى تتطلب عناية كبيرة فى النظام الغذائى حتى تكون مستويات السكر فى الدم منتظمة.

وفى هذا الإطار كشف تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" عن أفضل وأسوأ أطعمة التى يجب أن يتناولها أو يتجنبها مريض السكر، عندما يشعر مريض السكر بارتفاع مستوى السكر فى الدم يجب إجراء تغييرات معينة فى النظام الغذائى ونمط الحياة واتباع توجيهات الطبيب المعالج.

وكما جاء فى التقرير أن من أسوأ الأطعمة التى يجب أن يبتعد عن تناولها مريض السكر: السكر المكرر والحلويات والعصائر والمربى والعسل الأسود والآيس كريم والكعك والمعجنات والبسكويت الحلو والشيكولاتة والمشروبات الغازية والقشطة والأطعمة المقلية.

وحسب التقرير أن من أفضل الأطعمة التى يجب أن يتناولها مريض السكر تشمل الآتى:شرب الشاى الأخضر أو شاى الأعشاب المصنوع من أوراق شجرة التوت وأوراق شجرة عين الجمل، كما أثبتت الأبحاث أن المياه التى تم طهى بها حبوب اللوبيا جيدة لمرضى السكر، موضحا بعض الأطعمة التى يجب أن تستهلك باعتدال مثل التمر والعسل النحل الذى يستخدم بدلا من السكر الأبيض، والأطعمة منخفضة الغذائية مثل اللبن منزوع الدسم وقليل الدسم.

وتابع أن من أفضل الأطعمة لمريض السكر تناول الحبوب الكاملة والفواكه والمكسرات والخضروات كالخيار والخس والبصل والثوم والفاصوليا والفجل والطماطم والجزر والسبانخ واللفت والكرنب والخرشوف فهى مفيدة جدا لمرضى السكر، كما أن الخضروات الملونة جيدة لعمل البنكرياس.

وحسب التقرير أن إتباع نظام غذائى غنى بالألياف من أفضل الأطعمة لمريض السكر، لأنها تقلل من الحاجة إلى الأنسولين، وقد أظهرت الأبحاث أن قد يختفى مرض السكر فى الأشخاص الذين يتبعون نظام غذائى غنى بالألياف ويحتوى على الكثير من الكروم، كما أن تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل المكسرات والطماطم والموز والبطيخ والبسلة الجافة والبطاطا والتفاح وتشمل الألياف القابلة للذوبان فى النظام الغذائى الخاص بك مثل الشعير والشوفان واللوز والفاصوليا الجافة والبسلة والحبوب والفول.

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