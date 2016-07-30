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حملة هيلاري كلينتون تتعرض للاختراق.. من المسؤول؟

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السبت 30-07-2016 14:12

بيروت- هالة رمضان

تعرضت حملة المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون Hillary Clinton للاختراق، ضمن هجوم إلكتروني ضخم استهدف مؤسسات الحزب الديمقراطي، حسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
ويأتي هذا بعد اختراقين للبيانات شملا اللجنة الوطنية الديمقراطية ولجنة حملة الكونغرس الديمقراطية.
ويعتقد مسؤولون أمريكيون على نطاق واسع أنّ الهجمات الإلكترونية ارتكبت من قبل وكلاء يعملون لحساب الروسية، بينما نفت الحكومة الروسية مشاركتها في هذا الأمر، في وقت ندّدت بالتصريحات القادمة من واشنطن.
وقال أحد القائمين على حملة كلينتون إنّ برنامجاً لتحليل البيانات، تتشاركه مع كيانات أخرى، قد اخترق من قبل قراصنة.
وقال نيك ميريل، السكرتير الصحافي لكلينتون، إنه لا يوجد دليل على اختراق أنظمتهم الداخلية.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI إنّه يحقق في تلك المزاعم ومدى وقوع أيّة أعمال قرصنة.
يُشار إلى أنّ رسائل البريد الإلكتروني الخاصة باللجنة الوطنية الديمقراطية كانت تسرّبت الأسبوع الماضي عشية مؤتمر الحزب، وأظهرت أنّ مسؤولي الحزب الديمقراطي منحازون ضدّ بيرني ساندرز Bernie Sanders في الانتخابات التمهيدية لصالح هيلاري.

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