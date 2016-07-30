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موقع ميلانيا ترامب يختفي.. وشهادتها "الوهمية" تثير الشكوك

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السبت 30-07-2016 15:18

بيروت- هالة رمضان

اختفى الموقع الإلكتروني الخاصّ بميلانيا Melania Trump، زوجة مرشح الحزب الجمهوري في أمريكا، دونالد ترامب Donald Trump، الذي كان يضمّ صوراً ومعلومات عن سيرتها الذاتية، بعد جدل جديد أثير حول شهادة جامعية لم تحصل عليها.
وغرّدت ميلانيا بعبارة: "الموقع المعني الذي افتتح عام 2012، أغلق لأنه لا يعكس بطريقة مناسبة اهتماماتي المهنية الحالية".
وجاء في سيرة ميلانيا ترامب الذاتية، التي كانت موجودة على الموقع، أنها بدأت تعمل عارضة للأزياء في سنّ السادسة عشرة. وكتب أيضاً: "في سن الثامنة عشرة، وقعت عقداً مع وكالات عارضات في ميلان. وبعدما حصلت على شهادة في التصميم والهندسة المعمارية من جامعة سلوفينيا، عاشت ميلانيا بين باريس وميلان من أجل جلسات التصوير، قبل أن تنتقل للإقامة في نيويورك في عام 1996"، إلا أنه لم يسبق لزوجة ترامب أن ذكرت حصولها على هذه الشهادة في مقابلاتها الصحافية النادرة.
وفي مقابلة سابقة مع محطة "ام اس ان بي سي"، في شباط/فبراير، قالت: "لقد ترعرت في سلوفينيا، ودرست فيها، وتعلّمت التصميم والهندسة المعمارية، وانتقلت إلى ميلان وباريس، حيث كانت لي مسيرة جميلة في عرض الأزياء".
وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنها تركت سريعاً كلية الهندسة المعمارية للتركيز على مسيرتها كعارضة أزياء.

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سيدتي

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