أندرلخت “تريزيجيه” يحل ضيفًا على موسكورن ضمن الجولة الأولى من الدوري البلجيكي

يستضيف نادي موسكورن البلجيكي، اليوم السبت، نظيره أندرلخت البلجيكي، الذي يلعب ضمن صفوفه المصري محمود حسن تريزيجيه، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري البلجيكي، في تمام السادسة مساءًا.

ويدخل أندرلخت مباراة اليوم بمعنويات عالية، بعد التعادل خارج ملعبه مع روستوف الروسى بهدفين لكل منهما، فى ذهاب الدور التمهيدى الثالث بمسابقة دورى أبطال أوروبا، ليقترب من التأهل للملحق المؤهل لدور المجموعات من منافسات البطولة.

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ويسعى أندرلخت إلى تحقيق الفوز فى الجولة الأولى، خلال مساعيه نحو تحقيق لقب الدورى الغائب عن خزائن النادي منذ عام 2014.