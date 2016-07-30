أخبار عاجلة

12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
الأهالي يودعون شهيدة الشرطة بـ"المرقسية" بالزغاريد -
الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا -
بالصور.. تشييع جنازة أمين الشرطة "أمنية" إلى مقابر العمود بالإسكندرية -
النيابة الإدارية: «يد العدوان الملحدة وراء تفجيري طنطا والإسكندرية» -
المالية تعلن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

أندرلخت “تريزيجيه” يحل ضيفًا على موسكورن ضمن الجولة الأولى من الدوري البلجيكي

Google+ Print
أندرلخت “تريزيجيه” يحل ضيفًا على موسكورن ضمن الجولة الأولى من الدوري البلجيكي أندرلخت “تريزيجيه” يحل ضيفًا على موسكورن ضمن الجولة الأولى من الدوري البلجيكي

محمود حسن تريزيجيه

يستضيف نادي موسكورن البلجيكي، اليوم السبت، نظيره أندرلخت البلجيكي، الذي يلعب ضمن صفوفه المصري محمود حسن تريزيجيه، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري البلجيكي، في تمام السادسة مساءًا.

ويدخل أندرلخت مباراة اليوم بمعنويات عالية، بعد التعادل خارج ملعبه مع روستوف الروسى بهدفين لكل منهما، فى ذهاب الدور التمهيدى الثالث بمسابقة دورى أبطال أوروبا، ليقترب من التأهل للملحق المؤهل لدور المجموعات من منافسات البطولة.
>
>

ويسعى أندرلخت إلى تحقيق الفوز فى الجولة الأولى، خلال مساعيه نحو تحقيق لقب الدورى الغائب عن خزائن النادي منذ عام 2014.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا