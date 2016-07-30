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تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بحرق كنيسة كرداسة لـ23 أغسطس

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تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بحرق كنيسة كرداسة لـ23 أغسطس تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بحرق كنيسة كرداسة لـ23 أغسطس

أرشيفية

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، إعادة محاكمة 3 متهمين في اتهامهم باقتحام وحرق كنيسة العذراء مريم بكفر حكيم فى مركز كرداسة، إلى جلسة 23 اغسطس لغياب العضور اليمين وعدم حضور خبير الادلة الجنائية.

كان المستشار أحمد البقلي المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة قد أحال 73 متهمًا إخوانيًا وجهاديًا إلى محكمة جنايات بالجيزة لتورطهم فى حريق كفر حكيم بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع مقتل 11 ضابطًا ومجندًا بينهم مأمور مركز كرداسة لإضرامهم عمدًا النيران فى الكنيسة وترويع المواطنين الآمنين واستخدام القوة المسلحة ضدهم.

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