وفد الحكومة اليمنية يطالب الدول الـ 18 بإدانة الـ”مجلس سياسي” للحوثيين

طالب وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات السلام في الكويت، من سفراء الدول الـ18 الراعية للمشاورات خلال لقاء جمع الطرفين الليلة الماضية في الكويت باتخاذ مواقف واضحة لإدانة الإجراء الذي اتخذه الانقلابيون الحوثيون والمخلوع صالح، بإعلان مجلس سياسي لحكم اليمن.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية، “إن الوفد الذي التقى السفراء الـ18 اعتبر ما أقدم عليه المخلوع صالح والحوثي انقلابًا جديدًا وتدميرًا للمشاورات واستهانة بالمجتمع الدولي وانقلابًا على المجتمع الدولي والمشاورات واعترافًا صريحًا برفض القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216 وتنصلاً من الالتزام بالدستور وبالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وأسس ومرجعيات المشاورات”.

وأكد الوفد أن الحكومة اليمنية ستبقى ملتزمة بصنع السلام للشعب اليمني وعلى المجتمع الدولي أن يوجه رسالة موحدة وقوية لجماعة الحوثي وصالح الانقلابية لإجبارهم على السلام والانصياع لمتطلباته .

من جانبهم أكد السفراء رفضهم للإجراءات الأحادية وأنهم سيقومون بأدوار ضاغطة على الانقلابيين.