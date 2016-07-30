استعدادات مكثفة بإدارة الحجر الصحي في مطار القاهرة لاستقبال موسم الحج

تجري إدارة الحجر الصحي الاستعدادات الخاصة لبدء موسم الحج علي قدم وساق، من أجل توقيع الكشف الطبي على الحجاج وتوعيتهم والمتابعة الصحية لهم قبل السفر إلى الأراضي المقدسة.

وأكد الدكتور مدحت قنديل، مدير إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة، أن الإدارة بدأت الاستعداد لموسم الحج، وتدعيم عيادات الحجر الصحي بأدوية الطوارئ وجميع المستلزمات الطبية اللازمة للحالات الحرجة، ومرضى الضغط والقلب والسكر، مع حرص الإدارة على توقيع الكشف الطبي على حجاج بيت الله الحرام ومتابعه الحالات المفاجئة داخل صالات السفر.

وأضاف قنديل أنه تم تزويد الإدارة بـ 80 جهاز جديد لقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، بالإضافة إلى 100 جهاز يتم العمل بهم الآن ليصل العدد الاجمالى إلى 180 جهاز، من أجل استيعاب كثافة التشغيل الموجودة خلال تلك الفترة ذلك بالإضافة إلى تواجد 6 سيارات إسعاف داخل مهبط مطار القاهرة، و سيارتين إسعاف فى أماكن انتظار السيارات لاستقبال حالات الطوارئ.

وقال مدير إدارة الحجر الصحي إنه سيتم توزيع كتيبات ومنشورات ورقيه على حجاج بيت الله الحرام، لتوعيتهم لتجنب الإصابة بفيرس زيكا أو كورونا أو الالتهاب السحائي، وكذلك دعم الصالات بأطباء متخصصين لتوعيه الحجاج بطرق مكافحه العدوى والنظافة الشخصية، وتوجيههم للبعد عن الزحام وطرق الوقاية من الإمراض وتغيير كاميرات المسح الحراري بالأشعة للكشف عن الحجاج بعد أداء المناسك وعودتهم للبلاد.