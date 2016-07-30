للرجال والنساء: اختيارات سيدتي لأجدد العطور

يحتاج الرجال والنساء إلى تجديد العطور التي يستخدمونها، على الرغم من أنهم يجدون صعوبة أحياناً في اختيار ما يناسبهم. اخترنا لكم في هذا الموضوع عطوراً مميزة ستحتاجون إليها:

للرجل العربي الأنيق:

عطر ليفانسو Levanzo من أزاروAzzaro :

إنّ عطر LEVANZO هو السبيل للاستمتاع بالطبيعة وقت شروق الشمس، فهو يعكس إشراق جزر البحر الأبيض المتوسط والطاقة الكامنة فيها وأناقة طبيعتها.

•طبيعة ديناميكية مشمسة: عذوبة عبير الليمون الإيطالي، المصاحب لشعور الهروب من الواقع، التي تقدمه فاكهة زهرة العاطفة.

•عذوبة الطبيعة الخضراء: تأثير عبير أوراق الريحان في منطقة البحر الأبيض المتوسط وعذوبة أزهار وعبير اللافندر.

•الأناقة الحقيقية للخشب ودفئه: الطابع الخلاب لعبير خشب الأرز والبتشول.

أحد إبداعات مبتكر العطور كريستوف رينو.

عطر سوفاج Sauvage من ديور Dior:

مجموعة الاستحمام والعناية بالجسم تشكّل إضافة مهمّة لعائلة SAUVAGE العطرية، وتُطيل من أثر عطر SAUVAGE على الجسم. وتمّ إعداد هذه الابتكارات وفقاً لأعلى المعايير، لضمان تحقيق أفضل النتائج، مع الاحتفاظ بثراء Sauvage العطري. تتميّز الروائح الساحرة لهذه المجموعة بوجودها القويّ، فضلاً عن لذعة فريدة لرائحة التوابل الجذابة، التي تغلّف الرائحة الخشبية الذكيّة الأصيلة.

للمرأة العربية الجذابة:

عطر Guess Double Dare

عطر مفعم بالجاذبية الساحرة، التي ترتكز على الزهر والخشب والعنبر، الذي يجسّد طاقة امرأة GUESS النابضة بالحياة.

عطر Guess Double Dare عبارة عن شاعرية رائعة، تتزاوج مع الأنوثة العصرية والمدوّية، لتلفّ البشرة برائحة جميلة للغاية. في البداية، تتعالى نفحة التانجيلو المتلألئة، وتمتزج بأريج الفراولة البريّة العصارية والنفحات الحلوة لفاكهة الليتشيه الإستوائية للحصول على رائحة جذّابة. أمّا القلب، فينبض بعبير الياسمين الآسر، الذي يختلط بالنفحات الخضراء المشرقة لزنبق الوادي وورق البنفسج. وأخيراً، يكشف العطر عن أروع أوجهه مع قاعدة تعبق بنسمات العنبر الرقيق، والفانيليا الكريمية، والفيتيفر الجافّ.

عطر اكسيسيت Exquisite Musk مسك من ايف سان لوران Yves Saint Laurent

يعتبر هذا العطررحلة إلى الشرق وتجسيداً لثروات الطبيعة.

لطالما تبوأ العنبر مكانة رفيعة منذ بدايات اكتشاف العطور، واعتبر أعلى قيمة من الذهب في الشرق الأوسط، واشتقّ منه جيلاً كاملاً من أجمل الروائح. هذا العطر هو مزيج مجموعة من خلاصات المسك والعنبر الأسطوريّ.