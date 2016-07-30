وزيرا "الصحة والقوى العاملة" يتفقدان مستشفى القرنة المركزى بالأقصر

تفقد كل من الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، والسفيرة منى مكرم عبيد وزيرة القوى العاملة، مقر مستشفى القرنة المركزى غربى محافظة الأقصر.

وأبدى وزير الصحة استياءه الشديد من الحالة المتردية بغرفة عمليات المستشفى، فور قيامه بارتداء ملابس العمليات ودخول الغرفة لعدم عمل أجهزة التكييف وباقى أجهزة المستشفى.



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وزيرة القوى العاملة ووزير الصحة فى زيارة مستشفى القرنة المركزى



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وزير الصحة خلال تواجدة بمستشفى القرنة المركزى

- وزيرا الصحة والقوى العاملة يصلان الأقصر لبدء جولة بالمستشفيات

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