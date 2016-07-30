دراسة: سمك الماكريل يحتوى على الدهون الصحية التى تساعد فى تنظيم الجوع

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن الحمية الغذائية الجيدة للأشخاص الذين يريدون الحصول على الوزن المثالى يجب أن تكون غنية بالأسماك الزيتية مثل الماكريل والتونة والسلمون.

وأوضح الباحثون أن تناول هذه الأنواع من الأسماك الدهنية الغنية بالأوميجا 3 يؤثر على جزء من الدماغ يسمى "تحت المهاد"، التى تساعد فى تنظيم الجوع.

وأشار الباحثون أن الأطعمة الأخرى الغنية بالدهون المشبعة الضارة مثل دهون اللحوم الحمراء والزيوت المهدرجة تعيق الدماغ للسيطرة على تناول الطعام، وبعبارة أخرى، تجعل الناس يكافحون للسيطرة على مقدار الطعام الذى يتناولونه.

ووجدت الدراسة، من خلال التجارب على الفئران، أن الوجبة الغنية بالدهون المشبعة، تقلل من الوظائف المعرفية للشخص وهذا ما يجعل الأمر أكثر صعوبة للسيطرة على عادات الأكل.

وقالت الدكتورة ماريانا كريسبينو من جامعة نابولى فيدريكو، إن الدهون المشبعة توجد فى الزبد أو الأطعمة المقلية، والدهون غير المشبعة الجيدة هى غنية فى المواد الغذائية مثل الأسماك والأفوكادو أو زيت الزيتون.

وأضافت كريسبينو أن إتباع نظام غذائى غنى بالأطعمة الغنية بالدهون غير المشبعة مثل التى توجد فى الاسماك الزيتية يساعد فى فقدان الوزن عن طريق برمجة المخ على تناول القليل من الطعام.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الامريكى “Medical Xpress”، وذلك فى الثلاثون من شهر يوليو الجارى.

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