مهلة تصديق العقود بالشارقة تنتهي غداً

أعلنت بلدية الشارقة حالة التأهب القصوى لاستقبال الإعداد المتزايدة للمراجعين في آخر يوم في فترة مهلة تعديل الأوضاع بعد صدور قرار رفع رسوم تصديق عقود الإيجار، الذي سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد غد الإثنين .

وعقدت البلدية اجتماعات مكثفة يومي الجمعة والسبت لمناقشة آليات العمل حيث توقعت إمكانية زيادة المراجعين لأكثر من 6000 مراجع .

وقال عمر الشارجي مساعد المدير العام لقطاع خدمة العملاء في إدارة التنظيم الإيجاري إنهم على قدرة للتعامل مع الجموع الغفيرة المتوقع توافدها من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الخامسة مساء ،لافتا إلى أن البلدية غير مسوؤلة عن توافد المراجعين قبل ساعات العمل بساعتين واصطفافهم .

وناشدت البلدية المراجعين الالتزام بأوقات الدوام الرسمية وعدم الاصطفاف المسبق حيث يمتد الدوام لغاية (5) عصرا ولوحظ في الأيام الأخيرة بأن بعد الساعة 12 تقل نسبة المراجعين إلى 90٪‏ وعلية عدم التعجل والحضور بجميع أوقات العمل، موضحا أن جميع المعاملات تم الانتهاء منها وإنجازها بنسبة 100% ولم ترد أي شكوى حول إرجاع المراجعين أو عدم استقبال أحد منهم.

وذكر الشارجي أن البلدية تستند في منهجية العمل لديها إلى إسعاد المراجعين وتلبية احتياجاتهم وحسن معاملتهم ، وهو ما عكسه برنامج قياس رضاء العملاء "انطباعكم عنا" ، الذي حازت فيه البلدية خلال السنة الماضية والنصف الأول من العام الجاري من قياس رضى العملاء كل ثلاثة شهور على رضى بنسبة 85% من آرائهم .

ولفت إلى أنه تم تسخير جميع العاملين، في البلدية لمساعدة المراجعين ،مشيراً إلى أن المعتاد عليهم في جميع أيام السنة هو 450 مراجع كحد أقصى، وعليه تم اتخاذ جملة من الاجراءات للتعامل مع هذه الزيادة منها زيادة عدد كاونترات خدمة العملاء من 45 كاونتر إلى 95 كاونتر، وعدد عدد كراسي المراجعين من 300 كرسي إلى 1000 كرسي، بالإضافة إلى زيادة عدد الموظفين على تقديم الخدمة من استفسارات، واحتساب الرسوم، والدفع بالخزينة، وإدخال بالنظام من 75 موظفاً إلى 220 موظفاً.

وأضاف أنه تم زيادة عدد صالات المرجعين إلى 4 صالات بسعة 220 مراجع، لمواجهة هذه الزيادة، مشيرة إلى أنه يوجد 5 منافذ لتقديم الخدمة بالبلدية، أولها المبني الرئيسي، ومنطقة الصناعية 5، وفرع الجزات، وفرع الخالدية، و 9 منافذ خارج البلدية بـ"تسهيل للخدمات" منتشرة في مناطق إمارة الشارقة.

وأوضح أنه تم تمديد ساعات العمل واستلام الطلبات حتى الخامسة مساء، ووضع أماكن وكاونترات خاصة للنساء و كبار السن والاحتياجات الخاصة.

ووجه تحية تقدير إلى العاملين في إدارة التنظيم الإيجاري على الجهود الاستثنائية التي بذلوها منذ سريان المهلة ، حرصا منهم على تسيير مصالح المراجعين حتى أصحاب العقود المتأخرة لسنوات .