"كهرباء دبي" تساهم في اختصار الوقت والجهد خلال تنفيذ المعاملات الحكومية

دعت هيئة كهرباء ومياه دبي متعامليها من جميع القطاعات إلى تقديم عقد الإيجار الموثق "إيجاري" من دائرة الاراضي والاملاك عند طلب تشغيل خدمة توصيل الكهرباء والمياه، وعدم قبولها أي عقد إيجار آخر.

> تأتي هذه المبادرة تماشياً مع جهود الهيئة لتحقيق رؤية حكومة دبي الرامية إلى تعزيز مبدأ الشفافية في الدوائر الحكومية، واتباعها لأفضل الممارسات العالمية، والارتقاء بالأداء الحكومي بما يسهم في دفع عجلة التنمية في الدولة.

وكانت هيئة كهرباء ومياه دبي قد أطلقت بالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في نوفمبر عام 2015، مبادرة "تكامل" والتي تمكن المتعاملين من طلب تشغيل خدمات الكهرباء والمياه بشكل فوري عند استخراج عقد "إيجاري" لدى المكاتب العقارية المعتمدة من قبل دائرة الأراضي، ما يساهم توحيد الإجراءات واختصار الوقت والجهد في تنفيذ المعاملات الحكومية.

> وبموجب هذه المبادرة يستطيع المتعامل الحصول على خدمات الكهرباء والمياه وعقد إيجاري في آن واحد دون الحاجة للتنقل بين المؤسستين، فضلا عن الحصول على خدمات الكهرباء والمياه بطريقة ذكية دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الهيئة.

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تعمل الجهات الحكومية في دبي على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز الترابط والتكامل فيما بينها، ونحن في هيئة كهرباء ومياه دبي نتبنى هذا النهج ونعمل على ربط خدماتنا مع خدمات الدوائر الحكومية الأخرى في دبي لتقديم خدمات متكاملة ومتطورة تساهم في تقليل أعداد مراجعي الدوائر الحكومية".

وأضاف: "نحرص على تعزيز تميز وتنافسية الإمارة، والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وصولاً إلى أفضل مستويات كفاءة الأداء بما يحقق راحة وسعادة المتعاملين. كما نعمل في الهيئة على ربط خدماتنا مع خدمات الدوائر الحكومية الأخرى في إمارة دبي لتقديم خدمات متكاملة ومتطورة تساهم في تقليل أعداد مراجعي الدوائر الحكومية، بما ينسجم مع خطة دبي 2021 الرامية إلى أن تكون مدينة ذكية ومتكاملة ومتصلة. وانطلاقاً من رؤيتنا في أن نكون مؤسسة مستدامة مُبتكِرة على مستوى عالمي، نلتزم بتسهيل واختصار الإجراءات على المتعاملين وتقديم خدمات حكومية آنية ونوعية وفق أعلى مستويات الجودة العالمية، لتتخطى توقعاتهم وتحقق أعلى معدلات السعادة لديهم".

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