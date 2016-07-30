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الأمم المتحدة تعلن استمرار مشاورات السلام اليمنية في الكويت

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الأمم المتحدة تعلن استمرار مشاورات السلام اليمنية في الكويت الأمم المتحدة تعلن استمرار مشاورات السلام اليمنية في الكويت

ارشيفية

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت، أن مشاورات السلام اليمنية في الكويت مستمرة، وأن المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ سيلتقي الوفد الحكومي ظهر السبت، وذلك في إطار جهود مكثفة لإنقاذ المفاوضات التي تكاد تنهار بسبب إعلان المتمردين تشكيل مجلسا سياسيا في صنعاء.

ومن المقرر أن يعقد المبعوث الدولي اجتماعات مع سفراء مجموعة الـ 18، وسيلتقي وزير الخارجية الكويتي مساء اليوم، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

كما يواصل ولد الشيخ اجتماعاته المكثفة مع وفد الحوثي وصالح، الذي أعلن استمراره في الحوار السياسي رغم “إعلان صنعاء” وأكد أنه لن يؤثر على استمرار الوفد في المشاورات طبقا لمصادر دبلوماسية خليجية.

ومازال الحوثي يظهر تصلبا إزاء مناقشة الانسحابات وتسليم السلاح، والتي تعتبر ركيزة أساسية لأي اتفاق سلام، طبقا لمصادر خليجية.

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