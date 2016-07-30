أخبار عاجلة

12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
الأهالي يودعون شهيدة الشرطة بـ"المرقسية" بالزغاريد -
الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا -
بالصور.. تشييع جنازة أمين الشرطة "أمنية" إلى مقابر العمود بالإسكندرية -
النيابة الإدارية: «يد العدوان الملحدة وراء تفجيري طنطا والإسكندرية» -
المالية تعلن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

التعليم: 25 ألف طالب تقدموا بتظلمات على نتائج الثانوية العامة فى 3 أيام

Google+ Print
التعليم: 25 ألف طالب تقدموا بتظلمات على نتائج الثانوية العامة فى 3 أيام التعليم: 25 ألف طالب تقدموا بتظلمات على نتائج الثانوية العامة فى 3 أيام
أكد محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، أن لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية استقبلت تظلمات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول.

وأضاف "سعد"، فى بيان له اليوم، أن حصيلة الطلاب المتقدمين للاطلاع على أوراق إجاباتهم للتظلمات خلال أيام الأربعاء والخميس والسبت، وصل إلى (25624) طالباً وطالبة، مشيراً إلى أن زيادة عدد الطلاب تعود إلى إعلان مكاتب التنسيق مجموع الالتحاق بالكليات، ما يؤدى إلى رغبة الطلاب فى التحقق من أوراق إجاباتهم.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، أن عدد كراسات الإجابة للمواد المتظلم منها وصل إلى (69761) ورقة إجابة، مشيرا إلى أن مادة الفيزياء "نظام حديث" جاءت فى صدارة المواد المتظلم من نتائجها، وأما عن أقل المواد فى نسبة التظلم فكانت الجغرافيا.

انطلاق امتحانات الدور الثانى لـ224 ألف طالب بالدبلومات الفنية اليوم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365