التعليم: 25 ألف طالب تقدموا بتظلمات على نتائج الثانوية العامة فى 3 أيام

أكد محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، أن لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية استقبلت تظلمات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول.

وأضاف "سعد"، فى بيان له اليوم، أن حصيلة الطلاب المتقدمين للاطلاع على أوراق إجاباتهم للتظلمات خلال أيام الأربعاء والخميس والسبت، وصل إلى (25624) طالباً وطالبة، مشيراً إلى أن زيادة عدد الطلاب تعود إلى إعلان مكاتب التنسيق مجموع الالتحاق بالكليات، ما يؤدى إلى رغبة الطلاب فى التحقق من أوراق إجاباتهم.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، أن عدد كراسات الإجابة للمواد المتظلم منها وصل إلى (69761) ورقة إجابة، مشيرا إلى أن مادة الفيزياء "نظام حديث" جاءت فى صدارة المواد المتظلم من نتائجها، وأما عن أقل المواد فى نسبة التظلم فكانت الجغرافيا.

انطلاق امتحانات الدور الثانى لـ224 ألف طالب بالدبلومات الفنية اليوم