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"طفل لكن عجوز" بالصور.. عمره 4 سنوات ومصاب بمرض الشيخوخة المبكرة

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سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على صبى يبلغ من العمر أربعة أعوام يشبه العجوز المتقاعد البالغ من العمر 80 عاماً بسبب إصابته بمرض نادر لا يصدق.
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>بايزيد حسين، من جنوب بنجلاديش، يعانى من تورم الوجه وتجوف العينين وترهل الجلد وآلام المفاصل وصعوبة التبول وبالفعل لديه أسنان ضعيفة ومكسورة.
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>يعانى الطفل الصغير من ردود أفعال المجتمع حيث يبقون بعيدا عنه، ويخشى الأطفال اللعب معه، على الرغم من أنه يتميز بذكاء فوق المتوسط.

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وهذا الاضطراب ألهم فرنسيس سكوت فيتزجيرالد وبراد بيت لعمل فيلم يمثل هذا المرض النادر الغريب.

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وأكد فريق من الاطباء على أن مرضى الشيخوخة المبكرة يموتون عادة من النوبات القلبية أو السكتات الدماغية بمتوسط سن 13 عاماً على الاكثر.

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وقالت "تريبتى خاتون" والدة الصبى البالغة من العمر 18 عاماً، إنها مندهشة من ذكاء ابنها، لكنه يكسر قلبها عند ظهوره بمظهر غير عادى للغاية.
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وأضافت "خاتون" أنها شعرت بالرعب لرؤية الصبى عند ولادته، حيث كان مجرد جلد وعظام، لكنها فخورة أنه ذكى للغاية بالمقارنة مع الأطفال الآخرين من عمره.

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