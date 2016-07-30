"طفل لكن عجوز" بالصور.. عمره 4 سنوات ومصاب بمرض الشيخوخة المبكرة

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على صبى يبلغ من العمر أربعة أعوام يشبه العجوز المتقاعد البالغ من العمر 80 عاماً بسبب إصابته بمرض نادر لا يصدق.>بايزيد حسين، من جنوب بنجلاديش، يعانى من تورم الوجه وتجوف العينين وترهل الجلد وآلام المفاصل وصعوبة التبول وبالفعل لديه أسنان ضعيفة ومكسورة.



>يعانى الطفل الصغير من ردود أفعال المجتمع حيث يبقون بعيدا عنه، ويخشى الأطفال اللعب معه، على الرغم من أنه يتميز بذكاء فوق المتوسط.

وهذا الاضطراب ألهم فرنسيس سكوت فيتزجيرالد وبراد بيت لعمل فيلم يمثل هذا المرض النادر الغريب.

وأكد فريق من الاطباء على أن مرضى الشيخوخة المبكرة يموتون عادة من النوبات القلبية أو السكتات الدماغية بمتوسط سن 13 عاماً على الاكثر.

وقالت "تريبتى خاتون" والدة الصبى البالغة من العمر 18 عاماً، إنها مندهشة من ذكاء ابنها، لكنه يكسر قلبها عند ظهوره بمظهر غير عادى للغاية.

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وأضافت "خاتون" أنها شعرت بالرعب لرؤية الصبى عند ولادته، حيث كان مجرد جلد وعظام، لكنها فخورة أنه ذكى للغاية بالمقارنة مع الأطفال الآخرين من عمره.

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