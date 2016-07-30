اكتشاف بقايا ديناصور عمرها 200 مليون عام

عثر خبراء على ديناصور أحفوري بجنوب أفريقيا، كان قد انقرض منذ 200 مليون سنة ويعتبر من الديناصورات الآكلة للنباتات والأكثر قدما في التاريخ.

وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية فقد وصف العلماء الديناصور «Heterodontosaurus» بأنه مذهل. وقد تم تصوير الحفرية المكتشفة من خلال أكبر جهاز للفحص بالأشعة السينية في العالم، ويؤكد العلماء أن ملامح الجمجمة كانت دقيقة للغاية.

وكان العالم بيلي دي كليرك “من جنوب أفريقيا” قد عثر على هذا الديناصور بالقرب من بلدة صغيرة في منطقة جراهامستون عام 2005، بمشاركة جون هيبل، وهو فني في قسم رودوس للجيولوجيا. وتمت إزالة بقايا عظام الديناصور من بين الصخور بشق الأنفس.

وخلال بضع سنوات استخرجت العينات وغسلت جيدا قبل الكشف عنها في الوقت والمكان المناسبين، حيث يعرف هذا الأحفوري بالأكثر اكتمالا من بين الاكتشافات الماضية بما يتعلق بالأنواع المعروفة باسم Heterodontosaurus.

وكان هذا الديناصور المكتشف صغيرا نسبيا وهو بطول يصل إلى 5.7 أقدام تقريبا، كما يزن ما بين 2 و10 كيلوجرام.