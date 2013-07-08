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مصادر دبلوماسية أوروبية: تركيبة ائتلاف المعارضة السورية "بركانية"

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مصادر دبلوماسية أوروبية: تركيبة ائتلاف المعارضة السورية "بركانية" مصادر دبلوماسية أوروبية: تركيبة ائتلاف المعارضة السورية "بركانية"

كتب : أ ش أ منذ 10 دقائق

قالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن تركيبة ائتلاف قوى الثورة والمعارضة في سورية "بركانية"، مشيرة إلى أن محاولة الدول الغربية الضغط على الائتلاف لحضور مؤتمر "جنيف 2" قد يؤدي لانفراط عقد الائتلاف وفشل فكرة المؤتمر برمتها.

وأضافت المصادر، في تصريحات صحفية اليوم: "لا يمكن للدول الغربية إرغام ائتلاف المعارضة السورية على حضور مؤتمر (جنيف 2) بل تقدم له النصح والمشورة والدعم، والأمر متروك لتوافق الائتلاف" وفق تعبيرها، وأوضحت المصادر أن "تركيبة الائتلاف أصبحت بركانية، أو أنه يمكن أن يكون بُني على أساس ذلك عمدا، والتيارات التي يضمها متعددة وغير متوافقة، والضغط على الائتلاف لحضور مؤتمر (جنيف 2) سيؤدي غالبا إلى زيادة حدة التناقضات داخله وقد يقود إلى انهياره وانفراط عقده، ولهذا السبب فإن الدول الغربية والولايات المتحدة ترى أن توافق الائتلاف على هذا المؤتمر أفضل من إرغامه على حضوره".

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