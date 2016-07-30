ظهور ثالث حالة إصابة بفيروس زيكا فى رومانيا خلال شهر

أكدت وزارة الصحة الرومانية ثالث حالة إصابة بفيروس "زيكا" فى البلاد فى غضون شهر، فقد تم تشخيص رجل عائد من جمهورية الدومينيكان بالمرض.

وجاء فى بيان صحفى أن الرجل يبلغ من العمر 36 عاما ويعيش فى مقاطعة " كلوج- نابوكا". وكان قد سافر إلى الدومينيكان فى الفترة بين 6 و13 يوليو الجارى توجه بعدها إلى الولايات المتحدة، ومنها عاد إلى رومانيا فى 21 من الشهر الجارى.

ونقل موقع "رومانيا- إنسايدر" الإخبارى عن البيان أنه فى 22 من يوليو الجارى توجه الرجل إلى مستشفى الأمراض المعدية فى "كلوج-نابوكا" مصابا بالحمى والطفح الجلدى، حيث أظهرت التحاليل التى أجريت فى معهد متخصص فى العاصمة بوخارست إصابته بفيروس "زيكا". وأشارت الوزارة إلى أن الرجل تعدى مرحلة الخطر.

يشار إلى أن هذه هى ثالث حالة مؤكدة بعدوى زيكا مرتبطة بالسفر فى رومانيا فى أقل من شهر، وكان طفل عمره 10 سنوات قد أصيب بثانى حالة لفيروس زيكا مرتبطة بالسفر قبل نحو 10 أيام بعد إصابة سيدة شابة قبله بحوالى أسبوع.

وكان الطفل يعيش مع أسرته فى جويانا الفرنسية الواقعة على الساحل الشمالى لأمريكا الجنوبية منذ قرابة عامين، وعاد إلى رومانيا لزيارة أقاربه حيث ظهرت عليه أعراض المرض.

أما السيدة 27 عاما فقد أصيبت أثناء سفرها إلى جزيرة "مارتينك" الفرنسية بشرق بحر الكاريبى.