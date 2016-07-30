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الصحة: خبير عظام عالمى يناظر ٢٥ مريض بمستشفى الأقصر الدولى

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الدكتور سامح ألفونس الخبير استشاري جراحات العظام والمفاصل

الدكتور سامح ألفونس  استشاري جراحات العظام والمفاصل

وكان في استقبال الخبير المصري العالمي الدكتور محمد توفيق استشاري جراحة العظام بمستشفي دار الشفاء، والمساعد الأول للخبير، والدكتورة رنا زيدان معاون وزير الصحة وأكثر من 20 طبيبا لجراحة العظام بالأقصر، حيث وجه الأطباء الشباب مجموعة من الأسئلة والإستفسارات للخبير حول جراحات العظام والمفاصل، وآخر ما توصل إليه العلم والأبحاث في هذا التخصص.

ووعد الخبير العالمي باصطحاب هؤلاء الأطباء معه في غرفة العمليات أثناء إجراء العمليات الجراحية بالمستشفى لنقل الخبرات لهم، وهو من أهم الأهداف التي جاء من أجلها بعد المساهمة في علاج المرضى بالمجان .

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى ان الدكتور سامح ألفونس، قد تخرج من كلية الطب جامعة عين شمس 1989 وحصل على الماجستير في جراحة العظام من نفس الجامعة عام 1996، وحصل على زمالة كلية الجراحين الملكية بانجلترا عام 2000، وحصل على شهادة زمالة الجراحين الملكية في جراحات العظام عام 2007، وعضو الجمعية البريطانية لجراحة العظام، والمسئول عن تدريب الأطباء في مجال جراحات المفاصل بالمملكة المتحدة.

وأجرى العديد من جراحات تغيير مفصل الركبة في العديد من مستشفيات المملكة المتحدة، منها مستشفى كالديردل الملكية، سباير الاند، و هادرزفيلد الملكية، وله العديد من الأبحاث العالمية في مجال تغيير المفاصل، حيث نال العديد من الجوائز العالمية بهذا الشأن.

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الدكتور سامح ألفونس الخبير استشاري جراحات العظام والمفاصل

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