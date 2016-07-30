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تحرير 8 محاضر لمخابز بسبب نقص وزن رغيف الخبز بالوادي الجديد

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تحرير 8 محاضر لمخابز بسبب نقص وزن رغيف الخبز بالوادي الجديد تحرير 8 محاضر لمخابز بسبب نقص وزن رغيف الخبز بالوادي الجديد

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:
> تمكنت مديرية والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، من تحرير 8 محاضر لمخابز بسبب نقص وزن الرغيف ومحال تجارية لعدم إعلان الأسعار علي السلع في حملة مكبرة.

وقال المهندس صلاح السيد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادى الجديد،في تصريح صحفي، إنه تم تحرير 3 محاضر لأفران ومخابز بلدية بمدينة الخارجة، بسبب نقص وزن الرغيف و 5 محاضر لمحال تجارية، لعرض سلع مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح للمستهلك .

وأضاف، أن المديرية تكثف خلال هذه الفترة حملاتها علي المخابز بسبب تكرار شكاوي بعض المواطنين في بعض الأحياء السكنية بمدينتي “موط بالداخلة والخارجة” من نقص وزن الرغيف ،وعدم مطابقته للمواصفات .

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أونا

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