رئيس المجلس الرئاسى الليبي يتفقد النقاط والتمركزات الأمنية بالعاصمة طرابلس

تفقد رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، فائز السراج، النقاط والتمركزات الأمنية فى شوارع العاصمة طرابلس، رفقة وزير الداخلية العارف خوجة ورئيس لجنة الترتيبات الأمنية العميد عبدالرحمن الطويل.

وقال المكتب الإعلامى لرئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى- فى بيان اليوم- أن رئيس المجلس الرئاسى فائز السراج قام بجولة تفقدية فى مدينة طرابلس لعدد من الدوريات ومراكز الشرطة بالمدينة للوقوف على استعداداتهم واحتياجاتهم المختلفة.

وأضاف البيان نقلًا عن السراج، بأنه تشرف خلال جولته بالعاصمة طرابلس بلقاء عدد من العاملين بقوات الأمن فى مراكز الشرطة والدوريات وعند المحاور المختلفة المساهمين فى تأمين العاصمة، مشيدًا بما يقدمونه من خدمة جليلة لوطنهم، ومن حسن تعامل مع اخوتهم المواطنين.

وأوضح البيان أن السراج توجه بالتحية للمتظاهرين «سلميا معبرين عن رأيهم أكان تأيدا أم معارضة»، مقدماً شكره لهم على «التزامهم بالتظاهر السلمى فهو وجه من وجوه التعبيرعن الرأى المكفول قانونا ما دام لا يمس بحرية الاخرين ولا يعتدى على الممتلكات العامة والخاصة».

وأعلن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني رفع درجة الاستعداد الأمنى بالعاصمة طرابلس وفقًا للقرار رقم «89» لسنة 2016، حيث طالب وزارتى الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لهما، باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن تنفيذ هذا القرار، مانحًا لهما كافة الصلاحيات فيما يخوله لهما القانون فى سبيل ذلك.

وتظاهر عشرات الأشخاص بميدان الشهداء بطرابلس رافعين لافتات تندد بـ«التدخل الفرنسي» فى ليبيا على خلفية مقتل ثلاثة فرنسيين فى المنطقة الشرقية.