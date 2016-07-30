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روسيا تصمم القمر «Egyptsat-A» الصناعي لمصر

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روسيا تصمم القمر «Egyptsat-A» الصناعي لمصر روسيا تصمم القمر «Egyptsat-A» الصناعي لمصر

نموذج تصميمي للقمر الصناعي “Egyptsat-A”

كشف الخبراء في شركة «إينيرغيا» الروسية للفضاء والصواريخ عن نموذج تصميمي للقمر الصناعي «Egyptsat-A» الذي يتم تصنيعه لمصلحة الوكالة المصرية لاستشعار الأرض عن بعد .

وبحسب وكالة نوفوستي الروسية قال ناطق باسم الشركة الروسية أن اتفاقية تصنيع قمر صناعي آخر من هذا النوع وقعت بين الجانبين الروسي والمصري عام 2016 حيث بلغت كلفتها 100 مليون دولار.

ونقل البيان الصحفي للشركة الروسية عن كبير المصممين في الشركة إيغور فرولوف قوله “قمنا بتشكيل مجلس لكبار المصممين وبحثنا استعداد كل المؤسسات لتصنيع القمر الصناعي “Egyptsat-A”. وأكد ممثلو كل المؤسسات المعنية أنهم جاهزون لتصنيع القمر الصناعي وتوريد كل الأجهزة اللازمة لذلك.

يذكر أن القمر الصناعي ” Egyptsat-A ” سيكون نسخة مطورة لسابقه ” Egyptsat “.

وسيحصل القمر الصناعي الجديد بصورة خاصة على نظام الكتروني بصري مطور ومنظومة قيادة مطورة وجهاز اتصال مطور وبطاريات شمسية بمردود مرتفع ، الأمر الذي سيوسع قدرة القمر الصناعي على تصوير سطح الأرض وسيزيد من إنتاجية عملية التصوير ودقتها في مناطق جبلية. وعند ذلك تزداد حصة المواد الروسية التصنيع المستخدمة لدى إنتاج القمر الصناعي.

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