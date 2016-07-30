بابا الفاتيكان يؤدي الصلاة في مزار الرحمة خلال زيارته لبولندا

أدى البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان الصلاة فى مزار الرحمة فى مدينة لاجيفنيكى فى استهلال ليوم من المراسم الدينية خلال زيارته لبولندا، وكان فى استقبال البابا لدى دخوله الكنيسة فى حى كراكوف الراهبات والكهنة الذين قاموا بالغناء والتلويح باللافتات.

وأدى البابا الصلاة فى كنيسة القديس فوستينا وهو صوفى بولندى كان البابا يوحنا بولس الثانى قد طوبه بنفسه قديسا، يزور البابا فى وقت لاحق مزار القديس يوحنا بولس الثاني، بالقرب من ضريح لاجيفنيكي، الذى كرس فى عام 2013. وتضم الكنيسة المنخفضة آثار يوحنا بولس، الذى دفن جثمانه داخل كنيسة القديس بطرس فى الفاتيكان.

ويشارك فرانسيس فى اليوم العالمى للشباب، الاحتفال العالمى للشباب الكاثوليك، خلال زيارته إلى بولندا والتى تستمر خمسة أيام.