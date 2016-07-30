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الجيش اليمني و«التحالف» يمهلان «القاعدة وداعش» أسبوعين لتسليم أنفسهم

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الجيش اليمني و«التحالف» يمهلان «القاعدة وداعش» أسبوعين لتسليم أنفسهم الجيش اليمني و«التحالف» يمهلان «القاعدة وداعش» أسبوعين لتسليم أنفسهم

قوات الجيش اليمني

أمهلت قوات الجيش اليمني بالمنطقة العسكرية الثانية في حضرموت، وقوات التحالف العربي، عناصر تنظيمي “القاعدة” و”داعش” ومن يتعاون معهما مدة أسبوعين، لتسليم أنفسهم للسلطات الأمنية والعسكرية بالمحافظة.

وذكر اللواء أحمد سعيد بن بريك محافظ حضرموت، أن القوات الحكومية وقوات التحالف ستمنح الذين يسلمون أنفسهم عفوًا عامًا مع ضمان عدم ملاحقتهم.

ويأتي هذا الإجراء من قبل القوات الحكومية بعد 3 أشهر من تحرير الجيش بدعم من قوات التحالف مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن من عناصر تنظيم القاعدة الذي ظل يسيطر عليها أكثر من عام، وفي ظل أنباء تتحدث عن حشد قوات التحالف لحملة عسكرية لتطهير محافظة أبين الجنوبية من عناصر التنظيمين الإرهابيين.

أ ش أ

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