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بالصور.. سيارات كسح المجارى تواصل أعمال الشفط على شاطئ بورفؤاد

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بالصور.. سيارات كسح المجارى تواصل أعمال الشفط على شاطئ بورفؤاد بالصور.. سيارات كسح المجارى تواصل أعمال الشفط على شاطئ بورفؤاد
تواصل سيارات كسح المجارى أعمال شفط مياه البرك والمستنقعات على شاطئ بورفؤاد، استجابه لما نشرته اليوم السابع تحت عنوان "شاطئ بورفؤاد يعانى من مياه الصرف الصحى والكلاب المسعورة"، خلال ما رصدته الكاميرا من مأساة يعيشها أصحاب كافيتيريات شاطئ بورفؤاد، نتيجة مياه تم تسريبها أسفل سور قرية المرجان، المطل وحدتها على الشاطئ المظلوم، على مدار 10 أيام متواصلة، مما أثار غضب أصحاب الكافيتيريات رغم الاستغاثات والصراخات، التى لم تحرك مسئولا للتدخل للحفاظ على قاطرة التنمية شرق بورسعيد.

ومن جانبها أكدت هناء الشربينى رئيس مجلس مدينة بورفؤاد، أن الأجهزة التنفيذة بمجلس المدينة حرصت على، متابعة سيارات الكسح التى تواصل، أعمال الشفط بالإضافة إلى قيام بعض سيارات القلاب، بنقل بعض مخلفات البناء لردم المنطقة المغمورة بالمياه.

وفى سياق متصل، أكدت هناء الشربينى أن المياه التى يتم شفطها هى مياه عذبة على حد قولها، جاءت من أسفل قرية المرجان، لافتة أن الشاطئ خلال الأيام القادمة سوف يتم تطويره، مثلما حدث على شاطئ بورسعيد، بالاستعانة بجهاز الانقاذ والطوارئ، بناء على تعليمات المحافظ اللواء عادل الغضبان.

سيارات كسح مجارى (1)
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رئيس المدينة يتابع أعمال الكسح

سيارات كسح مجارى (2)
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سيارة المجارى تشفط المياه

سيارات كسح مجارى (3)
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إلقاء مخلفات البناء للحد من المياه

سيارات كسح مجارى (4)
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رئيس مدينة بورفؤاد تصدر تعليمات بسرعة إنها أعمال الشفط

سيارات كسح مجارى (5)
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سيارة كسح المجارى تواصل عمليات السحب

سيارات كسح مجارى (6)
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لودر يشارك فى أعمال الردم

سيارات كسح مجارى (7)
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سيارة قلاب تلقى بمخلفات البناء لاحتوء الأزمة

سيارات كسح مجارى (8)
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الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بورفؤاد تتابع الموقف لإنهاء تسريب المياه


>بالصور.. شاطئ بور فؤاد يعانى من مياه الصرف الصحى والكلاب المسعورة
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