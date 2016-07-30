«ويتيكس» يعزز استثمار كبرى الشركات العالمية

دعت هيئة كهرباء ومياه دبي الشركات العاملة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة في المنطقة والعالم إلى المسارعة بالتسجيل للمشاركة في الدورة الـ 18 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2016)، الذي تنظمه الهيئة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس الهيئة خلال الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر المقبل، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يوفرها المعرض في دورته المقبلة التي ستكون الأضخم في تاريخه، حيث سيمتد المعرض على مساحة تزيد على 63.700 متر مربع، ومن المتوقع أن يستقطب 1900 عارض من 46 دولة، و22600 زائر من مختلف أنحاء العالم.

تخصص

وقالت الهيئة إنها بصدد استعراض تقدم العمل في عدد من أبرز مشاريعها، داعية الشركات إلى الاستفادة من فرص الاستثمار معها ومع الجهات المشاركة في المعرض.

وخصصت الهيئة للمشاركين قاعات لتقنيات المياه وأخرى لحلول الطاقة المتجددة وثالثة لتقنيات الترشيد وغيرها من القطاعات ضمن منصاتها المنتشرة في المعرض.

شراكة

ويشكل المعرض الذي يعقد تحت شعار «في طليعة الاستدامة»، منصة مثالية لتطوير الشراكات بين الشركات الدولية ونظيراتها المحلية والإقليمية في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة والبيئة وغيرها من المجالات ذات الصلة.

وانتهت هيئة كهرباء ومياه دبي أخيراً من سلسلة من الزيارات إلى عدد من دول العالم، والتي كان آخرها روسيا الاتحادية لبحث تعزيز فرص التعاون المشترك في قطاعات المياه والكهرباء والبيئة والطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة البيئية مع العديد من الشركات الروسية العاملة في هذه المجالات، كما نظمت الهيئة، بالتعاون مع هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، ملتقى هيئة كهرباء ومياه دبي - اليابان لابتكار الأعمال والتواصل، بمشاركة أكثر من 50 شركة يابانية، في مبنى الهيئة المستدام في القوز، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التواصل وتمتين العلاقات مع الشركات اليابانية وتحقيق المصالح المشتركة، إضافة إلى دعوة الشركات اليابانية للمشاركة في الدورة الـ 18 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، والدورة الأولى من معرض دبي للطاقة الشمسية.

رؤية

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس: «نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي وفق رؤية واضحة المعالم في مجال الاستدامة البيئية تدعمها القيادة الرشيدة في دبي، ونتطلع إلى التعاون بشكل أكبر مع القطاع الخاص في مشاريعنا في سبيل تحقيق هذه الرؤية».

وتابع: «رسخ «ويتيكس» مكانته كأحد أكبر المعارض المتخصصة في العالم التي تعنى بقطاعات الطاقة والمياه والبيئة، وكان له دور بارز في الإعلان عن أهم الشراكات التي تمت في هذه القطاعات على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، ويشهد المعرض في كل عام مشاركة واسعة من الشركات الدولية التي ترى فيه منصة مثالية لطرح حلولها ومنتجاتها في وقت تواصل دولة الإمارات وحكومة دبي إطلاق مشاريع واعدة لترسيخ مفاهيم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

وسيكون لهذه الدورة من المعرض أهمية كبيرة لقائمة الحلول والتقنيات المهمة التي ستطرح خلاله، وقد قمنا هذا العام بإتاحة منصة متخصصة لحلول الطاقة الشمسية من خلال معرض دبي للطاقة الشمسية الذي يتزامن مع «ويتيكس»، ويشكل منصة استثنائية لعقد الصفقات والاطلاع على أحدث التقنيات في هذا القطاع الواعد».

الأسبوع الأخضر

وينظم معرض ويتيكس للعام الثالث على التوالي، تحت مظلة الأسبوع الأخضر الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، ويضم هذا العام كذلك الدورة الثالثة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والدورة الأولى من معرض دبي للطاقة الشمسية.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي النسخة الأولى من معرض دبي للطاقة الشمسية الذي سيكون الأكبر من نوعه في المنطقة، وسيشكل منصة مهمة للقطاعين الحكومي والخاص لعقد الصفقات وبناء الشراكات، والاطلاع على أحدث التقنيات في قطاع الطاقة الشمسية، والمشاريع الحالية والمستقبلية في المنطقة، والتعرف إلى احتياجات السوق، وفرص المشاركة في مشاريع وبرامج الطاقة الشمسية.

جدول أعمال حافل

تزامن «ويتيكس» ومعرض دبي للطاقة الشمسية والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يتيح فرصة للوصول إلى آلاف العارضين والمشاركين والمسؤولين وصناع القرار في الإمارات، والخليج العربي، والشرق الأوسط بشكل عام، والاستفادة من جدول الأعمال الحافل بالمؤتمرات وورش العمل والفعاليات المتخصصة، إضافة إلى لقاء الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم لمناقشة تطوير وتوسيع آفاق استخدام الطاقة الشمسية في المنطقة.