سعد المجرد يعتذر للجمهور الجزائري بسبب “الشمعة”

قدم الفنان المغربي سعد المجرد، اليوم السبت، اعتذارًا على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى الشعب الجمهور الجزائري، عن نسبه أغنية “الشمعة” الجزائرية إلى المغرب، وذلك بعد أن ثارت ضجة بشأنها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المجرد عبر حسابه الرسمي، ”أغنية الشمعة من الخالدات للفنان الجزائري الراحل كمال المسعودي، أغنيها في كل حفلاتي لأنني اعشقها تحية لمغربنا العربي”، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

وكان “المجرد” صرح خلال مشاركته في مهرجان جرش في الأردن وسهرات بيروت، أن أغنية الشمعة مغربية ممزوجة بموسيقى إسبانية، مما أثار غضب المغردين الجزائريين الذين وصفوه بـ”السارق”، مشيرين إلى أنه تأخر في التوضيح والتفسير واحترام حقوقه غيره، حسب ما نقلت صحيفة “الخبر” الجزائرية.

ودافع الجزائريين بقوة عن تراثهم الغنائي والموسيقي، خاصة وأن أغنية “الشمعة” التي ارتبطت بفترة الإرهاب وأحداث أليمة عاشها الفنان والجزائر في العشرية السوداء.