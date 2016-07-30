أخبار عاجلة

12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
الأهالي يودعون شهيدة الشرطة بـ"المرقسية" بالزغاريد -
الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا -
بالصور.. تشييع جنازة أمين الشرطة "أمنية" إلى مقابر العمود بالإسكندرية -
النيابة الإدارية: «يد العدوان الملحدة وراء تفجيري طنطا والإسكندرية» -
المالية تعلن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال

إنخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 30/7/2016 في مصر إنخفاضا طفيفا

Google+ Print
إنخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 30/7/2016 في مصر إنخفاضا طفيفا إنخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 30/7/2016 في مصر إنخفاضا طفيفا

الذهب اليوم، بالتزامن مع بدء أنخفاض في السوق السوداء، بعد قرارات الرئيس الأخيرة التي ساعدت علي الحد من تفاقم أزمة أرتفاع سعر الورقة الخضراء بالسوق الموازية، انخفضت علي أثر ذلك أسعار الذهب في ، لتصل أسعار الذهب لمستويات منخفضة بالسوق المحلية، بانخفاض سجل أكثر من 15 جنيه لسعر جرام الذهب الواحد.
أسعار الذهب اليوم

لتنخفض أسعار الذهب اليوم، إلي نحو 15 جنيهًا للعيار في جرام الذهب عيار 21، حيث سجل عيار 21، إلي نحو 430 جنيهًا، وأنخفض سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 368 جنيهًا، فيما سجل الجرام عيار الذهب عيار 24 نحو 491 جنيهًا، وانخفض سعر الجنيه الذهب اليوم، إلي نحو 3560 جنيهًا.

الجدير بالذكر أن سوق الذهب في مصر تشهد ركودا ملحوظا منذ فترة بسبب حالة عدم الاستقرار الذي تشهدها أسعار الذهب في مصر هذه الأيام ، والارتفاع الكبير في سعر الذهب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»

مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار

مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار

المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف

المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف