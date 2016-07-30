إنخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 30/7/2016 في مصر إنخفاضا طفيفا

أسعار الذهب اليوم، بالتزامن مع بدء أنخفاض سعر الدولار في السوق السوداء، بعد قرارات الرئيس السيسي الأخيرة التي ساعدت علي الحد من تفاقم أزمة أرتفاع سعر الورقة الخضراء بالسوق الموازية، انخفضت علي أثر ذلك أسعار الذهب في مصر، لتصل أسعار الذهب لمستويات منخفضة بالسوق المحلية، بانخفاض سجل أكثر من 15 جنيه لسعر جرام الذهب الواحد.

أسعار الذهب اليوم

لتنخفض أسعار الذهب اليوم، إلي نحو 15 جنيهًا للعيار في جرام الذهب عيار 21، حيث سجل سعر الذهب عيار 21، إلي نحو 430 جنيهًا، وأنخفض سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 368 جنيهًا، فيما سجل الجرام عيار الذهب عيار 24 نحو 491 جنيهًا، وانخفض سعر الجنيه الذهب اليوم، إلي نحو 3560 جنيهًا.

الجدير بالذكر أن سوق الذهب في مصر تشهد ركودا ملحوظا منذ فترة بسبب حالة عدم الاستقرار الذي تشهدها أسعار الذهب في مصر هذه الأيام ، والارتفاع الكبير في سعر الذهب.

شبكةعيونالإخبارية

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