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سعر الدولار اليوم السبت 30/7/2016 في السوق السوداء مقابل الجنيه المصرى و بداية إرتفاع الدولار

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سعر الدولار اليوم السبت 30/7/2016 في السوق السوداء مقابل الجنيه المصرى و بداية إرتفاع الدولار سعر الدولار اليوم السبت 30/7/2016 في السوق السوداء مقابل الجنيه المصرى و بداية إرتفاع الدولار

اليوم، تواصل سوق العملات واسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء حالة من الإستقرار، حيث بلغت قيمة الصرف متوقفة عند حدود الـ12 جنيه، وذلك بعد إرتفاع واضح خلال الأيام الماضية، حيث سرعان ما عاد الدلاولار الإلى الإستقرار بعد بعض الإجراءات التى قام بها البنك المركزي المصري والتى كان لها الدور الأبرز في عودة الإستقرار من جديد.

هذا وأعلن مجلس الوزراء المصري في جلسة يوم الثلاثاء 26 يوليو 2016 أن الجمهورية تتجه نحو مشروع بالتعاون مع صندوق النقد الدولي من أجل توفير الدعم المالي من أجل تنشيط ودعم برنامج الإصلاح الإقتصادي والذي تتكفل به المصرية، والذي بدوره سيعمل على الإستقرار من جديد.
سعر الدولار اليوم السبت 30/9/2016

يواصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء حالة من الإستقرار المستمر وذلك اليوم السبت الموافق 30 يوليو 2016، حيث جاء معدل الصرف عند قيمة 11.90 للشراء في مقابل 12.00 للبيع.

وتحدث بعض المتعاملين بالسوق السوداء أن هناك حذر شديد من بيع سعر الدولار في السوق السوداء اليوم بأسعار مرتفعة وذلك بسبب العقوبات التى فرضها البنك المركزي من إغلاق لمحلات الصرافة والغرامة كعقوبة للمخالفين للأسعار الرسمية، وتصل العقوبة إلى الحبس في بعض الأحيان.

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