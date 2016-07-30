بوتين يفاجأ بأقوال “مؤسس الشيوعية” في حفل تدشين بمصنع أسمدة

حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، حفل تدشين وحدة تقنية جديدة لإنتاج الأسمدة الامونية في مصنع “أكرون” بمدينة نوفغورود.

وسبق بدء تشغيل الوحدة الجديدة اجتماع مع مسؤولي المصنع، وحصلت المفاجأة غير المتوقعة في بداية الاجتماع عندما استشهد أحد المسؤولين بأقوال كارل ماركس “مؤسس الشيوعية العلمية” عن إنتاج الأسمدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”.

وأبدى بوتين دهشته قائلًا “منذ وقت طويل ونحن لا نبدأ اجتماعا بأقوال ماركس”، ورد مسؤول المصنع قائلًا “نحن حرصنا على اختيار الأقوال التي يجب أن تستأثر باهتمامكم”.

وتساءل “بوتين”، “لماذا يجب أن تستأثر أقوال ماركس باهتمامي؟”، قبل أن يضيف مازحًا “لعل أقوال ماركس يجب أن يهتم بها وزير التنمية الاقتصادية أوليوكايف”.