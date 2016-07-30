اليوم .. جولة تفقدية لوزيري الصحة والهجرة بالأقصر

مراسل«ONA»:

> يزور الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، والسفيرة نبيلة مكرم عبيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج محافظة الأقصر، اليوم السبت، للقيام بجولة ميدانية علي عدد من المستشفيات .

ومن المقرر أن تبدأ جولة الوزيران ظهرًا برفقة محافظ الأقصر محمد بدر ووكيل وزارة الصحة الدكتورة ناهد محمد أحمد، بتفقد مستشفي القرنة المركزي ثم زيارة ساحة آل الطيب بالقرنة ولقاء الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ثم زيارة مستشفي أرمنت المركزي، وتفقد أعمال التطوير الجارية بها.

ثم يتوجه الوزيران إلي مستشفي الأقصر الدولي للقاء البروفيسور سامح الفونس الخبير البريطاني من أصل مصري والقادم من المملكة المتحدة لإجراء جراحات للمرضى غير القادرين بالمجان.